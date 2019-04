Durch ihre Trainer perfekt vorbereitet, traten am Sonntag 42 Kunstradfahrer zur Kreismeisterschaft in der Sport- und Festhalle Mergelstetten an.

In fünf Disziplinen und vier Altersklassen kämpften die Teilnehmer um die Titel, die Qualifikation zur württembergischen Meisterschaft und den Gerhard-Bauer-Wanderpokal.

Die Jüngeren noch mit Lampenfieber, die Älteren schon ganz souverän, zeigen ihr Programm auf der Fahrfläche vor den Kampfrichtern und zahlreichen Zuschauern.

Im Einer-Kunstfahren der Schülerinnen U 15 konnte Jana Reuter souverän ihren Titel als Kreismeisterin verteidigen, erreichte dabei mit 62,80 Punkten ein sehr gutes Ergebnis und die Qualifikation zur Landesmeisterschaft. Mit ebenfalls gutem Ergebnis wurde Laura Widmann Vizemeisterin.

Bei den Schülerinnen U 13 überholte die in diese Altersklasse aufgestiegene Lilly Gühring mit 58,82 Punkten (Kreismeisterin und Qualifikation) ihre Vereinskameradin Angelique Pabianczyk, die ebenfalls den Sprung zur württembergischen Meisterschaft schaffte. Dritte wurde die für den RSV Nattheim startende Frederike Weigand.

Bei den Schülerinnen U 11 gewann mit 38,29 Punkten Dascha Stab vor Romy Beck, Lea König und Ines Dupper.

Einziger Starter bei den Schülern U15 und damit auch Kreismeister wurde Phillipp Jehle.

Für den Kreis Ostalb konnten Andrea Eugster RV Lorch (U13), Nina Sandhöfer RMSV Buch, Enie Vetter RKV Hofen, und Emma Weber RMSV Buch (alle U11) bereits bei der Kreismeisterschaft die Qualifikation zur Teilnahme bei der Landesmeisterschaft gewinnen.

Beim Kampf um den Gerhard-Bauer-Wanderpokal setzte sich Lilly Gühring mit 98,03 Prozent vor Verena Schroeter (RMSV Buch/96,01) und Dascha Stab (SVM/95,73). Damit ging der Pokal zum fünften Mal an den Sportverein Mergelstetten.

Am 5. Mai 2019 treffen sich die Kunstradfahrer zur Bezirksmeisterschaft in Ebnat.