Schwimmen Kondring verpasst den Sieg knapp

Über 500 Schwimmer waren bei diesen Swimming Championships am Start. Die einzige Medaille für den SV 04 Heidenheim holte Carlotta Kondring. Sie belegte über 50 m Brust in der Jugend C (Jahrgang 2005/06) Platz zwei in 36,61 sec und verpasste nur knapp den Sieg. Über 100 und 200 m Brust belegte sie Platz fünf. Jeweils persönliche Bestzeit schwamm sie über 50 und 100 m Freistil (Plätze 11 und 17) sowie über 200 m Lagen (Platz 17). Persönliche Bestzeit schwamm auch Felix Kondring (Jahrgang 2000) über 50 m Brust in 32,14 sec. Damit zog er als Siebter ins Finale ein, wo er erneut Bestzeit schwamm und in 31,76 sec Platz fünf belegte.

Jugend A (Jahrgang 2001/02): Max Kiesel: 100 m Brust: 4. , 50 m Brust: 8., 200 m Brust: 9., 100 m Schmetterling: 7. – Laurin Oberlader: 50 m Freistil 4., 50 m Schmetterling 8., 200m Freistil 19. Jugend D (Jahrgang 2007/08) Julia Engelhart: 50 m Rücken, 200 m Freistil je 6., 50 m Freistil und 200 m Rücken je 7., 200 m Lagen 11. Jugend B: (Jahrgang 2003/04) 200 m Schmetterling 6., 100 m Schmetterling 7., 50 m Schmetterling 14. Jugend C: Elisabeth Binkowski: 50 m Rücken 11., 200 m Rücken 13., 100 m Rücken 15., 100 m Freistil 16.