Regensburg Königsbronner Kegler gewinnen erstmals in Regensburg

Regensburg / Kai Lebzelter

Beim favorisierten SC Regensburg gewann der SVH Königsbronn mit 5:3, obwohl die Gäste im Gesamtergebnis (3506:3530 Kegel) weniger Kegel erzielte. Allerdings gewann der SVH fünf Duelle.

Im Startpaar verlor Thomas Rieck zwar den ersten Satz, ließ im Anschluss seinem Gegner aber keine Chance. Zeljko Valjetic hatte dagegen dem besten Regensburger nichts entgegenzusetzen. Damit stand es 1:1 nach Mannschaftspunkten, der SVH lag aber mit 81 Kegel in Rückstand.

In der Mittelpaarung ging es für Uwe Fauth in den vierten und damit entscheidenden Satz. In diesem setzte sich der Königsbronner mit starken 153:146 Kegeln knapp durch und holte damit den zweiten Mannschaftspunkt für Königsbronn. Kai Lebzelter gewann dagegen die ersten drei Sätze und holte vorzeitig den Mannschaftspunkt. Dennoch lag der SVH in der Gesamtwertung mit 62 Kegel in Rückstand.

In der Schlußpaarung führte Achim Vetter vor dem vierten und damit entscheidenden Satz mit 2:1 gegen seinen Kontrahenten. Paul Oker lag dagegen 1:2 zurück. Die Regensburger machten nun Stimmung und verwandelten die Sportarena in einen „Hexenkessel“. Doch die Königsbronner Routiniers blieben nervenstark und punkteten beide, wobei Kapitän Oker mit dem besten Königsbronner Ergebnis 602:590 Kegel und Achim Vetter 599:573 Kegel den 5:3-Sieg perfekt machten. Mit diesem Sieg schaffte es Königsbronn erstmals gegen die heimstarken Regensburger zu siegen.

Am Samstag empfängt der SVH den KC Schrezheim (12.30 Uhr, Café Seeblick).