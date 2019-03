Handball Knochenbruch im Gesicht: Wie Wittlinger bis zum Ende durchhielt

Steinheim / Patrick Vetter

Steinheims Leistungsträger David Wittlinger zog sich beim Spiel gegen den TV Reichenbach eine Mittelgesichtsfraktur zu. Trotzdem spielte er das Spiel zu Ende.

Von seiner Verletzung ließ sich David Wittlinger im Heimspiel gegen den TV Reichenbach vor knapp zwei Wochen nichts anmerken und wirkte bis zum Ende mit. „Nach dem Spiel bin ich aber gleich ins Krankenhaus gefahren. Das Auge ist richtig angeschwollen“, erzählt der ehemalige Drittliga-Handballer über das folgenschwere Ereignis während der jüngsten Steinheimer Heimpartie.

Grund dafür war ein Zusammenstoß mit einem Reichenbacher Kontrahenten bei einem schnellen Steinheimer Gegenangriff. „Die beiden Rückraumspieler kreuzen dabei. Ich habe zur Täuschung zu einem Sprungwurf angesetzt. Beim Landen bin ich dann mit meiner Augenhöhle gegen die Stirn des Gegners geprallt“, erklärt Wittlinger.

Während sein Gegenspieler unverletzt blieb, zog sich der Steinheimer eine Mittelgesichtsfraktur und eine leichte Gehirnerschütterung zu, wie ein Arzt feststellte. „Der Knochen zwischen Auge und Nase ist gebrochen“, macht der Handballer verständlich.

Der Bruch bedeute mindestens vier Wochen ohne Sport. Beim Spiel gegen Tabellenführer Altenstadt am 16. März, spätestens aber beim Spiel gegen Kuchen/Gingen eine Woche darauf möchte der Maschinenbaustudent wieder fit sein. „Auch ohne mich ist Steinheim eine der Topmannschaften in der Landesliga. Gegen Altenstadt haben wir gute Chancen – mit mir und ohne mich.“

Nur noch etwas Kopfweh

Im Alltag schränkt Wittlinger die Verletzung zum Glück kaum ein. „Ich habe keine Schmerzen. Ich habe nur etwas Kopfweh. Das könnte noch an der Gehirnerschütterung liegen“, mutmaßt er. Da ein kleiner Schlag auf die Bruchstelle jetzt viel Schaden anrichten könnte, will er sich aber an die vorgegebene Trainings- und Spielpause halten.

Der 25-Jährige wechselte erst im Januar vom Drittligisten VfL Pfullingen nach Steinheim, seinem Heimatverein, zurück. Ursprünglich war geplant, dass er mit Beginn der kommenden Saison nach Steinheim kommen sollte, doch sein Studium und seine Bachelorarbeit ließen keine Zeit, das umfangreiche Trainingspensum in Pfullingen zu absolvieren.