Ski alpin Kleiner Durchbruch für Haas

Gerstetten / pm

Die Gerstetterin holt Bronze bei der deutschen Jugendmeisterschaft und wird Achte in einem FIS-Rennen. Damit macht die 16-Jährige Fortschritte bei ihrer sportlichen Entwicklung.

Schneetraining in Hintertux, Saas Fee, Stilfser Joch, Sulden, Kunstschneepiste in Pass Thurn (bei Kitzbühel) – das waren die Vorbereitungsgebiete der neuen Saison für Skifahrerin Katharina Haas. Aufgrund des warmen Sommers waren die Schneeverhältnisse nicht optimal, deshalb mussten Lehrgänge verschoben werden.

Anders als die vergangenen Jahre im Jugendbereich ging es für die 16-Jährige bereits Ende November des vergangenen Jahres mit den ersten Rennen los. Haas hatte Schwierigkeiten mit den älteren Sportlerinnen mitzuhalten, denn sie fährt keine Rennen auf Verbands- oder Landesebene mehr, sondern NJR- (National Junior Races) oder FIS-Rennen.

In Berchtesgaden wurden Riesenslalomrennen nachgeholt, die verschoben werden mussten. Haas ging zuerst am Götschen in Berchtesgaden bei zwei Super-G-Rennen an den Start. Eines davon wurde mit einem Slalom kombiniert.

Ein Fehler im zweiten Lauf

Nach dem Super-G lag Haas auf einem aussichtsreichen achten Platz in der U-18-Wertung. Nur um zwei Hundertstelsekunden schaffte sie es nicht unter die insgesamt besten 30. Im anschließenden Slalom machte sie einen Fehler und musste ein Tor aufsteigen.

Am zweiten Tag wurde das Skigebiet gewechselt. Der Jenner oberhalb des Königsees war Austragungsort der Deutschen Jugendmeisterschaften im Riesenslalom. Mit der zweitletzten Startnummer ging Katharina an dem anspruchsvollen Hang an den Start. Die Sicht wurde immer wieder durch Nebel behindert.

Nachdem die ersten Läufer, alles Mitglieder des B/C-Kaders des Deutschen Skiverbands (DSV), noch gute Sicht hatten, war es bei den jüngsten Teilnehmerinnen wesentlich schlechter. Haas war mit ihrer Zeit trotzdem zufrieden, denn sie fuhr überraschend auf Rang vier der U-18-Wertung.

Erste Medaille im Jugendbereich

Nach ihrem zweiten Lauf konnte sie sich sogar über Platz drei bei den Deutschen Jugendmeisterschaften U 18 freuen. Das war nach einer langen Durststrecke im Riesenslalom ein voller Erfolg und sogleich die erste Medaille im Jugendbereich.

Bedingt durch Neuschnee und Nebel war lange nicht klar, ob das Rennen am dritten Tag gefahren werden konnte. Nach der Präparation der Piste ging es etwas verspätet doch los.

Das letzte Rennen Wochenende war ein FIS-Rennen, mit Sportlern aus mehreren Nationen. Nach ihren Erfolgen am Vortag fuhr Haas wieder zwei gute Läufe und belegte den achten Platz aller Teilnehmerinnen. In ihrem Jahrgang war die Gerstetterin damit die Beste des DSV.

Fortschritt für Haas

Nachdem Katharina Haas im Riesenslalom oft mehrere Sekunden hinterher fuhr, war das Wochenende für sie somit wie ein kleiner Durchbruch.