Handball Klatsche vor eigenem Publikum

TSG Schnaitheim gegen Hofen/Hüttlingen 19:38.

Dabei stand es nach knapp sieben Minuten 2:2. Doch nun nahm das Schnaitheimer Unheil langsam seinen Lauf: Die hochmotivierten Gäste stellten die TSG mit ihrer offensiven 3:2:1-Deckung vor erhebliche Probleme. Schnaitheim agierte nicht druckvoll genug, dazu gesellten sich technische Fehler, Fehlpässe und schlampige Torabschlüsse – so liefen die Gastgeber der SG quasi ins offene Messer.

Die Gäste erspielten sich binnen fünf Minuten eine 7:2-Führung. Auch im aufgebauten Angriffsspiel hatte Hofen/Hüttlingen wenig Mühe erfolgreich zum Torabschluss zu kommen, denn die Schnaitheimer Abwehr war zu oft den berühmten „letzten Schritt“ zu spät. Die Gäste spielten weiterhin gnadenlos effizient und nutzten die Fehler der phasenweise hilflos wirkenden TSG konsequent aus, die zur Halbzeitpause 8:18 hinten lag.

Auch nach dem Seitenwechsel schafften es die Gastgeber nicht, im Angriff ein Mittel gegen die Gästeabwehr zu finden. So lud man Hofen/Hüttlingen weiterhin zu Gegenstößen ein, durch die die Gäste mühelos die Führung weiter ausbauten. Nach fünf Minuten der zweiten Halbzeit lagen die Gastgeber vorentscheidend 10:22 zurück. Nach 45 Minuten drohte der TSG beim 14:30 ein richtiges Debakel. Und so kam es letztlich auch: Nach dem – für die TSG erlösenden Schlusspfiff – kassierten die Grün-Weißen eine bittere und auch in der Höhe verdiente 19:38-Klatsche.

Am heutigen Dienstag hat Schnaitheim im Bezirkspokal den Landesligisten Bettringen zu Gast (20.30 Uhr, Ballspielhalle).