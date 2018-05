Saarlouis/Heidenheim Keine leichte Aufgabe im Saarland

Saarlouis/Heidenheim / Thomas Jentscher

Heideköpfe spielen am Montag beim nicht zu unterschätzenden Schlusslicht Saarlouis.

Auf dem Papier scheint die Sache klar: Die Heidenheimer Baseballer sind in den beiden Partien am Pfingstmontag (13 und 16.30 Uhr) als souveräner Tabellenführer der 1. Liga Süd (14:1 Siege) gegen die Hornets (3:11) haushoher Favorit. Aber die „Hornissen“ zeigten sich in der bisherigen Saison durchaus angriffslustig, gewannen erst vor einer Woche eines von zwei Spielen gegen die starken Mainz Athletics.

Dabei boten sie den sonst im Feld spielenden Amerikaner Kyle Stahl als Werfer auf, der mit sensationellen 160 Pitches ein komplettes Spiel und den Sieg verbuchte. Die weiteren Partien der geplanten Vierer-Serie fielen dem Wetter zum Opfer, so sind auch die Werfer von Saarlouis ausgeruht.

Die Heidenheimer haben dagegen eine anstrengende Vier-Spiele-Serie gegen Mannheim hinter sich und müssen ihre Kräfte für den vermutlich wieder sehr langen Baseball-Nachmittag gut einteilen. Immerhin standen zuletzt bis auf Sascha Lutz alle Spieler zur Verfügung, so haben die Coaches Klaus Eckle und Mike Hartley Variationsmöglichkeiten. Vermutlich soll auch keiner der Werfer übermäßig strapaziert werden, so könnten sich der zuletzt deutlich verbesserte Logan Grigsby, RJ Hively, Clayton Freimuth, Julius Spann, Marcel Giraud und Patrick Seyfried die Aufgaben teilen.

Die Statistik spricht für die HSBler, die am Schlag eine Trefferquote von 35 Prozent haben (Saarlouis 24) und deren Werfer im Schnitt nur 2,77 Punkte) Saarlouis (8,81) zulassen. Trotzdem werden sie nur mit einer konzentrierten und möglichst fehlerfreien Leistung zwei Siege aus dem Saarland entführen können. Schon in der Hinrunde lagen Heidenheimer im zweiten Spiel plötzlich 6:12 zurück, schafften mit einer Energieleistung aber noch einen 16:12-Sieg.

So ein Nervenspiel möchte Eckle diesmal lieber vermeiden. Dabei gibt es für die Heideköpfe weiterhin nichts zu verschenken, denn auf dem noch sehr langen Weg ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft zählt jeder einzelne Sieg.