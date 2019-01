Sonstige Sportarten Hallenhockey: HSB verliert gegen den SC Lahr

Sonstige Sportarten / hu

Der HSB verliert auch im Rückspiel deutlich gegen den SC Lahr mit 4:9 und bleibt Tabellenletzter.

In der Hinrunde gab's für die Heidenheimer Hockeyspieler (1. Verbandsliga) eine 0:9-Klatsche gegen den SC Lahr, nun folgte im Rückrundenspiel eine deutliche 4:9-Heimniederlage gegen den Tabellendritten. Dabei ist man sich im HSB-Lager sicher, dass bei einem Duell vor der Winterpause mehr drin gewesen wäre.

So aber merkte man den Gastgebern die lange Trainingspause, in der sie in keiner Halle trainieren konnten, an. Zudem liefen Spielertrainer Patrik Laun und Peter Popp nach überstandener Erkrankung geschwächt auf.

Die Lahrer agierten viel sicherer und gingen folgerichtig nach einer ihrer zahlreichen Torchancen in Führung. Zwar glich Popp aus, doch im Anschluss erzielten die Gäste bis zur Pause drei weitere Treffer.

Nach dem Seitenwechsel hatte der HSB zwar etwas mehr vom Spiel, die Lahrer blieben aber effektiver und beantworteten ein Heidenheimer Tor mit gleich zwei Treffern. Am Ende fehlten den HSBlern die Kräfte, um in den Schlussminuten den Gästen gefährlich werden zu können.

Der HSB bleibt Schlusslicht und bangt weiterhin um den Klassenerhalt. Am kommenden Samstag treten die Heidenheimer beim Tabellenzweiten Heilbronn an (17 Uhr). Danach folgen zwei immens wichtige Heimspiele gegen den Vorletzten VfB Stuttgart und den Drittletzten Mannheim III. HSB: Huber; Eberhardt, Trittner, Laun, Popp, Hiekel, Baab, Nussbaumer, Opitz