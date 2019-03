Die Keglerin aus Giengen hat es zum vierten Mal geschafft.

Zum vierten mal in Folge holt sich Naemi Walentin vom Sportkegelverein Giengen im Bezirk Alb-Donau in der Altersgruppe der Sechs- bis Zehnjährigen den Bezirksmeistertitel. Walentin erreichte die Gesamtpunktzahl von 120 Punkten mit einem Schnitt von 254,8 Kegeln. Zusätzlich holte sie sich den ersten Platz in der Gesamtwertung zwischen den männlichen und weiblichen Nachwuchskeglern.