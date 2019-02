Gerstetten / pm

Die Gerstetterin triumphierte in Zöblen im Slalom, Konstantin Holl vom SC Heidenheim gewann die Silbermedaille im Riesenslalom.

Für Katharina Haas vom SCGerstetten lagen Glück und Unglück zuletzt eng beisammen. Zunächst startete sich bei einem internationalen FIS-Rennen in Oberjoch am Alpinen Trainingszentrum Allgäu (ATA). Der Hang zeigte sich von seiner schwierigen Seite, denn durch tagelanges Wässern und Verdichten war die Piste knallhart und eisig. Prompt schied Haas beim ersten Rennen nach zuvor guter Fahrt durch einen Fehler an der letzten Kante aus.

Tags darauf war die Gerstetterin zunächst etwas zaghaft unterwegs, im zweiten Durchgang jedoch zeigte Haas ihre Klasse, beendete das Rennen mit einem guten 17. Platz im Gesamtfeld und wurde damit Zweite bei den Mädchen der Altersklasse U18.

Durch eine Rennverschiebung konnte die Gerstetterin dann überraschend bei den schwäbischen Meisterschaften Jugend/Aktiv im Slalom in Zöblen starten. Nach dem ersten Lauf lag sie auf Rang fünf der Gesamtwertung und hatte 1,3 Sekunden Rückstand auf die Führende. Im zweiten Lauf zeigte Haas eine hervorragende Leistung und fuhr Bestzeit mit einer Sekunde Vorsprung.

Damit schob sie sich in der Gesamtwertung noch auf den zweiten Rang vor, die Jugendwertung gewann sie souverän mit großem Vorsprung und ist damit schwäbische Meisterin im Slalom.

Konstantin Holl vom SC Heidenheim war ebenfalls am Start. Er hatte Pech, beim Slalom ging ihm der Ski auf und er schied aus. Im Riesenslalom lag er nach dem ersten Durchgang auf Platz drei bei den U-18-Jungs, zeigte dann einen engagierten zweiten Lauf und sicherte sich dadurch die Vizemeisterschaft. Im Slalom hatte er tags darauf Pech, die Bindung ging auf und Holl schied aus.

Moritz Wolf (SC Heidenheim) belegte beim Slalom den 20. und im Riesenslalom den 34.Rang. Mika Maier (TSG Nattheim) wurde 25. im Slalom, im Riesenslalom schied er aus.

Schüler in Riefensberg beim Allgäu-Race am Start

Für die Schüler stand ein Parallelslalom in Riefensberg (Österreich) auf dem Programm: das Allgäu-Race.

Franziska Hengstenberg vom SC Heidenheim konnte sich an beiden Tagen Plätze im vorderen Mittelfeld sichern, ihre Vereinskollegin Katharina Holl schied am ersten Tag aus, schaffte es aber am zweiten in der K.-o.-Runde unter die Top 8 der Mädchen U 16.

Paul Doppelhofer vom SV Bolheim schied am zweiten Tags aus, am ersten Tag konnte er sich bei seinem erst zweiten Schüler-Punkterennen einen guten Mittelfeldplatz sichern.