Katharina Haas vom SC Gerstetten fuhr im bayrischen Lenggries ihr bestes Ergebnis der gesamten Saison ein. Dennoch gab es für sie zuletzt eine Berg- und Talfahrt der Gefühle.

Gleich bei mehreren Rennen war Katharina Haas vom SC Gerstetten zuletzt am Start und zeigte gute Leistungen. Bei zwei Slalomrennen in Mitterfirmiansreut an der bayrisch-tschechischen Grenze waren an beiden Renntagen die Bedingungen auf der Piste sehr gut für die 16-Jährige.

Bei Haas lief es aber an beiden Tagen nicht. Sie kam mit dem Hang einfach nicht zurecht, hatte großen Rückstand und war total unzufrieden. Daher galt es für sie, die Rennen schnell abzuhaken.

Eine Woche darauf musste in Lenggries der Riesenslalom aufgrund der warmen Temperaturen abgesagt werden. Für den Slalom konnte die Piste aber mit Salz so präpariert werden, dass einer Durchführung nichts im Wege stand. Das Starterfeld war mit mehreren Nationen versehen. Die Bekannteste war Resi Stiegler, ehemalige Weltcupfahrerin und ehemalige Teamkollegin von Mikkaela Shiffrin.

Haas ging mit Nummer 32 an den Start, als die Piste schon ziemlich ausgefahren war. Die Gerstetterin fuhr stabil und hatte eine super Ausgangsposition für den zweiten Lauf, da die letzten 30 Läuferinnen in umgekehrter Reihenfolge starten. In diesem zeigte sie dann, dass bei besserer Piste die Rückstände auf die Führenden wesentlich geringer sind und fuhr ihr bestes Slalomergebnis der ganzen Saison ein.

Emotionale Berg- und Talfahrt

Dies wollte sie am nächsten Tag wiederholen. Der erste Lauf wies eine schwierige Schlüsselstelle kurz vor dem Ziel auf, an welcher viele scheiterten. Haas bewältigte die Stelle und hatte im zweiten Durchgang wieder alle Möglichkeiten.

Sie schied dann aber nach einem Einfädler in einer Vertikalen aus. Die Berg- und Talfahrt der Gefühlswelten setzte sich für sie somit fort. Für die Enttäuschung blieb aber nicht viel Zeit. Direkt nach Rennende ging es von Lenggries in Richtung Tegernsee an das Audi-Rennzentrum am Sonnenbichl in Bad Wiessee. Dort wurden die deutschen Jugendmeisterschaften im Parallelslalom ausgetragen. Da dieser Hang mit Flutlichtmasten ausgestattet war, konnte dort auch noch bei Dunkelheit gefahren werden.

Am Start waren die besten RennläuferInnen der Jahrgänge 1998 bis 2002. Haas musste sich zuerst für das Starterfeld in einer Ausscheidung qualifizieren. Dies schaffte sie und kämpfte sich bis ins Viertelfinale, wo sie der späteren deutschen Meisterin Fabiana Dorigo (Jahrgang 1998) aus München unterlag.

Bessere Zeit als erwartet

Beim Riesenslalom am Jenner warteten schwierige Verhältnisse und schlechte Sicht auf die Läufer. Im Ziel nach der Fahrt hatte Haas ein schlechtes Gefühl, daher konnte sie auch die angezeigte Zeit kaum fassen, weil sie so gut war. Mit der Nummer 37 gestartet, hatte sie sich bis auf Platz 11 vorgeschoben. Damit konnte die Gerstetterin einige C-Kader-Athletinnen hinter sich lassen.

Auch der zweite Lauf lief sehr gut. Mit nur einer Sekunde Rückstand auf die Bestzeit konnte Haas ihr bestes Riesen-Slalomergebnis dieser Saison einfahren. Sie verbesserte sich von 59 auf 47 FIS-Punkte. Allerdings verletzte sie sich bei einem Sturz im Zielraum und kämpft aktuell mit Verspannungen im Rücken.

Nach einem schwierigem Saisonbeginn lassen die letzten Ergebnisse aber auf einen insgesamt positiven Abschluss ihrer ersten Saison im Skiinternat Oberstdorf und ihres ersten Jahres im Wettkampf gegen ältere Skifahrerinnen hoffen. pm