Laufen Karin Elsholtz siegt beim Rechberglauf

Laufen / pm

Der Rechberglauf gehört zu den härtesten Läufen in der Region. Über 25 km gewann Karin Elsholtz (TSG Giengen)

Der Rechberglauf (25 km und 740 Höhenmeter) gehört zu den härtesten Läufen in der Region. Gestartet wurde in Gmünd gleichzeitig mit dem Albmarathon über 50 km und 1100 Höhenmeter.

Über 25 km gewann Karin Elsholtz (TSG Giengen) in 2:04:08 h ihre Altersklasse W 45 und wurde Gesamtzweite bei den Frauen. Tobias Elsholtz erreichte in 2:02:23 h Platz drei der M 50, Philipp Hauer kam in 2:06:12 h auf Platz acht der M 35. Anja Neubauer vom SV Zang belegte in 2:06:45 h Platz vier der W 45. Sara Posmik benötigte 2:32:27 h (4. AK, SV Mergelstetten). Auch am Start über 25 km waren vom TV Steinheim Peter Unzeitig (2:21:28) und Jens Peterson (2:32:29), von der TSG Schnaitheim Thomas Ißler (2:23:34), Peter Großberger (2:24:52), Brigitte Schmid (2:39:44) und Reiner Schroll (2:40:39) sowie vom SV Zang Herbert Körner (2:47:41) und Birgit Hummel (3:00:32). Über 10 km (70 Höhenmeter) wurde der Schnaitheimer Günter Scholten in 1:00:24 h Dritter der M 70. Über 50 km lief Manfred Schumann (TSV Mergelstetten) in 4:02:30 durchs Ziel und wurde Fünfter der AK 35. Ulrike Kinzler sicherte sich in 5:26:05 den dritten Platz in der AK 45.