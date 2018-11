Fechten Julian Seyd war bester HSB-Fechter

Heidenheim / pm

122 Degenfechter waren am Wochenende beim zweiten Ranglistenturnier der Junioren in Offenbach am Start, darunter auch einige Nachwuchskräfte vom Heidenheimer Sportbund.

Wie schon in Bad Segeberg zeigte Julian Seyd, dass die Vorrundengefechte seine Stärke sind: Fünf Siege standen keiner Niederlage gegenüber. Dies bescherte ihm in der Direktausscheidung ein Freilos.

Im 64er-K.-o. stand der HSBler dann Moritz Willrett aus Ditzingen gegenüber und behielt mit 15:10 die Oberhand. In der Runde der besten 32 fand er aber gegen den noch der A-Jugend angehörenden Sedat Bakay (Tauberbischofsheim) nicht ins Gefecht und musste eine 13:15-Niederlage hinnehmen. Damit reichte es im Endklassement nur zu Platz17.

Insgesamt waren mit Jakob Blum, Henri Zimmermann, Jonas Boorz noch drei weitere HSBler unter den 32 Besten, allerdings schaffte keiner von ihnen auch den Sprung ins Achtelfinale. „Gut ist, dass wir vier Fechter unter den 32 Besten haben, aber dass alle vier an gleicher Stelle ausscheiden ist nicht akzeptabel,“ so der Kommentar von Landestrainer Wilhelm Ewert.