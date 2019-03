Athleten des SV Mergelstetten und der TSG Schnaitheim waren in Frankreich am Start.

Empfangen wurde die Gruppe in der Heidenheimer Partnerstadt am Freitag von einer Delegation des Sportvereins CS Clichy. Samstagfrüh unternahm die Gruppe zusammen mit den ebenfalls eingeladenen Teilnehmern aus St. Pölten einen Lauf auf den Montmartre und genoss in der morgendlichen Stille einen ersten Überblick über die französische Hauptstadt. Im Lauf des Tages wurden der Eifelturm, die Seine-Insel mit Notre Dame und weitere Sehenswürdigkeiten bewundert, am Abend schloss sich ein offizielles Essen des Partnerschaftskommitees der Stadt Clichy an.

Am Sonntag hieß es dann früh aufstehen um rechtzeitig am Stadion zu sein. Große Teile der Innenstadt waren für den 5-km-Rundkurs abgesperrt. Insgesamt nahmen über 1000 Athleten teil. Angesteckt von der guten Stimmung an der Strecke gab es bei idealem Laufwetter hervorragende Ergebnisse: Julia Laub lief über 10 km von Anfang an ein starkes Rennen und behauptete sich als Frau in der Spitzengruppe. Nach der ersten 5-km-Runde war eine Rekordzeit zum Greifen nah. Freudestahlend lief sie dann als schnellste Frau in 38:28 min durch das Siegertor. Laub hatte einen Vorsprung von 1:30 min gegenüber der nächsten Frau heraus gelaufen und verfehlte ihre persönliche Bestzeit nur um sieben Sekunden.

Auch Marcus Wieszt gab mächtig Gas und erreichte in 36:37min den 16. Platz. Außerdem finishten Katharina Konetzke in 56:11 und Michael Bechler in 52:28.