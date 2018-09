Ulm Julia Laub gewinnt den Einstein-Marathon

Ulm / Stefanie Kirsamer

Für den SV Mergelstetten hat Julia Laub schon viele Erfolge erzielt. Nun gewinnt die 26-Jährige den Einstein-Marathon.

Für Julia Laub ging ein Traum in Erfüllung. Am Sonntag gewann die 26-Jährige den 14. Einstein-Marathon der Frauen. Für die 42,195 Kilometer brauchte die Geislingerin 3:09,24 Stunden und war damit 15 Minuten schneller im Ziel als die zweit platzierte Tanja Massauer (Sparda-Team Rechberghausen). Freudentränen habe es gegeben, ließ die 26-Jährige nach ihrem Sieg wissen.

Gestartet war Julia Laub in Ulm nicht wie üblich für den SV Mergelstetten, sondern für den SC Filstal, der Lauftreff ihres Arbeitgebers. Beruflich ist Laub in Göppingen bei der Sparkasse beschäftigt. Die gelernte Bankkauffrau leitet dort mittlerweile vier Filialen.

Privat ist sie allerdings häufig in Mergelstetten unterwegs und läuft dort beim SVM gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten. „Ohne die Unterstützung des Vereins hätte ich den Sieg niemals erreicht“, sagte Laub am Sonntag.

Bereits in zwei Wochen will sie wieder für den SV Mergelstetten laufen, dann geht’s zum Halbmarathon nach Köln. Am Sonntagabend gönnte sich Laub aber erstmal eine kleine Pause - Zuhause, gemütlich mit einem Glas Wein. Denn nach über drei Stunden laufen, sei sie zwar total happy, aber auch müde.

Und bereits am Montag geht’s für Julia Laub wieder zur Arbeit. „Das ist aber kein Problem, ich sitze zum Glück sehr viel“, sagte sie nach der Siegerehrung.

Bereits 2017 startete Julia Laub beim Einstein-Marathon in Ulm. Damals wurde sie Zweite - und zwar in einer schnelleren Zeit (3:08,15 Stunden). Lediglich Siegerin Susanne Gölz vom LC Breisgau war 2017 mit 2:54,59 Stunden schneller.

Julia Laub ist seit 2007 Dauergast beim Einstein-Marathon in Ulm. Bei ihrer Premiere bewältigte sie die Halbmarathon-Strecke in 1:59h. Den ersten Marathon in Ulm lief sie 2011 im Dauerregen in 3:52h.

Den Einstein-Marathon 2018 bei den Männern gewann Richard Schumacher vom Sparda-Team Rechgberghausen (2:37,42 Stunden).

