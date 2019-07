Der Golfclub Hochstatt bietet zu Beginn der Sommerferien eine Jugendfreizeit an, bei der Neulinge und Mitglieder sich beim Golfen ausprobieren können.

Zu Beginn der Sommerferien veranstaltet der Golfclub Hochstatt wieder sein traditionelles Jugendcamp: Vom 29. bis 31. Juli können sich Kinder und Jugendliche auf dem Platz ausprobieren und den Golfsport kennenlernen.

An allen drei Tagen steht vormittags Golftraining bei Golflehrer Bill Pringle auf dem Plan. Am Nachmittag gehen die Arrivierten dann beim 18- oder 9-Loch-Turnier an den Start. Die Golf-Neulinge können sich dagegen ganz praktisch auf die Platzreife und das Kindergolfabzeichen vorbereiten sowie die Golf-Regeln näher kennenlernen.

Am zweiten Tag steht abends ein Highlight an: das gemeinsame Übernachten im Stadl des Golf-Clubs mit vorherigem Grillen und Beisammennsein am 18. Grün, zudem auch alle Eltern und Betreuer eingeladen sind.

Für das Hochstatter Jugendcamp können sich sowohl Mitglieder als auch Neulinge bis 18 Jahren anmelden, die bisher noch keine Erfahrung im Golfen haben. Weitere Informationen zur Golffreizeit sowie die Möglichkeit zur Anmledung gibt es im Servicecenter des Golfclubs unter Tel. 07326.5649 oder per Mail an info@golfclub-hochstatt.de