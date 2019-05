Die Heidenheimer Baseballer kassieren durch das 3:6 und 1:5 gegen die Regensburg Legionäre ihre erste Doppelniederlage der Saison.

Es ist einfach noch nicht die Saison der Heidenheim Heideköpfe. Im Klassiker gegen den ewigen Rivalen aus Regensburg kassierten die Heidenheimer nun ihre erste Doppelniederlage, müssen nach dem 3:6 und 2:6 nun sogar um den Einzug in die Play-offs bangen.

Dabei spielen die HSB-Baseballer nicht wirklich schlecht, aber irgendwie fehlt gerade immer ein Tick. Zudem zieht sich das Pech wie ein roter Faden durch die Runde. Nicht nur, dass Andrew Campbell und Shawn Larry derzeit verletzt ausfallen, ausgerechnet zum Spiel gegen seinen Ex-Verein erwischte Mike Bolsenbroek eine schwere Erkältung, sodass der Werfer nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stand.

So begann am Samstagabend Enorbel Marquez-Raimerz, der gleich im ersten Inning große Probleme mit der extrem kleinen Strike-Zone des Schiedsrichters hatte. Nach zwei Hits und zwei Walks lagen die Gäste in Führung und noch kein Spieler war aus. Umso bemerkenswerter war, wie der Deutsch-Kubaner in dieser Situation mit drei Strike-outs in Folge das Halbinning beendete.

Und im Rückschlag gelang sofort die Antwort: Nach einem Hit von Gary Owens donnerte Simon Gühring gleich den ersten Wurf von Legionäre-Pitcher William Greenfield tief im Centerfield über den Zaun. Die 2:1-Führung gab den Heideköpfe jedoch keinen Schwung, in der Folge wurde viel zu wenig Druck auf Greenfield gemacht. Der Amerikaner (mit irischem Pass) kam mit 113 Würfen durch die kompletten neun Innings und geriet nur selten in Gefahr.

Auch Marquez agierte weiter stark, gab aber im dritten Inning einen Homerun zum 2:2 ab. Danach tat sich nichts mehr, das Spiel verlief extrem spannend und beide Seiten zeigten starke Defense. Bei den Heidenheimern tat sich vor allem 3rd-Baseman Ludwig Glaser hervor, bei den Gästen war es 2nd-Baseman Lukas Jahn, der unter anderem artistisch einen guten Schlag von Glaser stoppte und sogar noch ein Double-Play einleitete.

Den ersten Fehler erlaubten sich die Heideköpfe und der war folgenschwer: Ein eigentlich einfacher Ball von Shortstop Philip Schulz kam nicht ganz genau zu 2nd-Baseman Simon Liedtke, der ließ die Kugel fallen und statt des dritten Aus folgte beim nächsten Schlagmann durch einen Hit das 2:3.

Bolsenbroek ging nach zwei Innings wieder vom Mound, LIedtke übernahm, kassierte im Schlussabschnitt aber drei weitere Punkte. Im Rückschlag bäumten sich die Heideköpfe nochmals kurz auf, aber mehr als das 3:6 durch einen Hit des wieder gut agierenden Youngsters Elian Gentner war nicht mehr drin.

Wieder starker Beginn

Am Sonntag erwischten die Heideköpfe einen guten Start. Im zweiten Inning schaffte es Pitcher Logan Grigsby bei geladenen Bases und keinem Aus, den Kopf noch einmal aus der Schlinge zu ziehen und diesen Schwung nahmen die Heideköpfe mit in den Rückschlag. Hits von Glaser, Escarra und Liedtke sowie ein Walk für Tsopatalo brachten eine 2:0-Führung.

Doch die an diesem Wochenende sehr stark spielenden Regensburger ließen sich nicht aus dem Konzept bringen. Sie zwangen die Heidenheimer Pitcher weiter zu sehr vielen Würfen, allerdings war es manchmal auch unverständlich, warum vom Schiedsrichter klare Strikes nicht gegeben wurden.

So geriet Grigsby weiter unter Druck, musste nach zwei Walks und einem Double zum 2:1 früh an Justin Erasmus übergeben. Doch dem erging es nicht besser, zwei weitere Hits brachten vier Punkte zum Zwischenstand von 2:5. Gleich dreimal verpassten die Heidenheimer in diesem Inning ein Aus, sonst hätte es keinen oder nur einen Gegenpunkt gegeben.

Es waren keine Fehler der Defense, aber an guten Tagen werden solche Bälle halt gefangen. Und angesichts der derzeit nicht so starken Leistung am Schlag können die Heideköpfe nur mit exzellentem Pitching und ebensolcher Feldverteidigung gewinnen.

In der Folge war doch etwas die Luft raus. Schon von der Körpersprache her hatte man nicht mehr das Gefühl, dass die Heideköpfe das Spiel noch einmal drehen könnten. Trotz vereinzelter Hits passierte dann auch nichts mehr, während Regensburg noch einen Punkt zum Endstand von 2:6 drauf legte.

Die Legionäre zogen damit vorbei, die Heideköpfe sind nur noch Vierter. Und selbst die Teilnahme an den Play-offs steht auf der Kippe. Nachdem München-Haar am Wochenende zweimal sensationell gegen den bisherigen Tabellenführer Mannheim siegte, ist das Feld noch enger zusammengerückt. Derzeit haben die Heidenheimer noch zwei Niederlagen weniger als Stuttgart und Haar, aber das Restprogramm einschließlich des Europapokals Anfang Juni in Brünn hat es in sich. Schon am Mittwoch und Donnerstag stehen den HSBlern die schweren Spiele bei den Mannheim Tornados bevor.