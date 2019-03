Turnen Jessica Schiele: Nach drei Jahren Comeback beim HSB

Heidenheim / Edgar Deibert

Jessica Schiele tritt nach knapp drei Jahren Wettkampfpause am Samstag wieder für den HSB an. Das veränderte Heidenheimer Team peilt auch in der neuen Saison den Klassenerhalt an.

Eine gewisse Anspannung ist Jessica Schiele anzumerken. Man könnte es aber auch als Vorfreude bezeichnen. Darauf, für ihren HSB wieder um Punkte kämpfen zu dürfen. Ihren letzten Wettkampf bestritt sie nämlich im Dezember 2015. Nun gibt Schiele am ersten Wettkampftag der neuen Zweitligasaison am morgigen Samstag ihr Comeback. Nach immerhin knapp drei Jahren Pause.

„Ich habe schon Respekt davor“, sagt die Gerstetterin im Hinblick auf den Wettkampftag in Dillenburg (zwischen Köln und Frankfurt am Main). „Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Es ist aber wirklich nur für diesen Wettkampf“, betont Schiele, die für den HSB damit eine Art Rettungsanker ist. Nicole Fritz muss nämlich passen (Trainingsrückstand aufgrund der beruflichen Situation), soll aber bei den drei weiteren Wettkampftagen (siehe Infokasten) wieder dabei sein.

Aufgrund des Ausfalls von Fritz bot Schiele ihre Hilfe an: „Ich bin da, wenn Not am Mann ist“, lautete das Angebot der 25-Jährigen, die 2018 für ein halbes Jahr in Kanada war, nun aber wieder Zeit hatte, verstärkt zu trainieren. Und dies habe sie in den letzten fünf Wochen auch gemacht. „Vorher habe ich mich aber auch fit gehalten“, sagt Schiele. Und dennoch, sie habe Respekt vor dem morgigen Wettkampf. „Ich möchte auch mich selber nicht enttäuschen.“

Dabei wäre Schiele sowieso in Dillenburg gewesen. Nur eben als ausgebildete Kampfrichterin auf der anderen Seite des Tisches. Normalerweise hätte sie sogar den HSB bewerten sollen, erzählt Schiele. So ist sie aber bei den Wettkämpfen der 1. und 3. Liga als Kampfrichterin im Einsatz. „Es ist eine tolle Aktion von ihr“, sagt HSB-Trainerin Judith Schneider zu Schieles Angebot. Zumal der Stufenbarren das schwächste Gerät der Heidenheimerinnen sei.

Niederländerin verstärkt den HSB

Dabei gibt es einige personelle Veränderungen beim HSB. „Wir haben uns dazu entschlossen, mit unseren Mädchen anzutreten“, sagt Schneider. So besteht die Mannschaft aus Elisa Kuen, Nicole Fritz, Lia Nemeth, Elisa Horn und Jenna Dirczka.

In der vergangenen Saison waren zwei Turnerinnen aus anderen Vereinen dabei. Doch ganz auf die Hilfe von außen könne der HSB auch nicht verzichten, betont Trainerin Schneider. So wird die Niederländerin Marit Reijnders für Heidenheim bei den Wettkampftagen an den Start gehen. Dies sei in der Liga üblich, sagt Schneider und erklärt es anhand der zu erwartenden Punkte. So könnten Fritz und Kuen bis zu 47 Punkte erturnen, Reijnders hingegen bringe es im Durchschnitt auf 48. „Sie ist eine sichere Vierkämpferin. Und das brauchen wir“, fügt Schneider an.

Dennoch, den Entschluss weniger Hilfe von außen anzunehmen, sei im Team positiv aufgenommen worden. „Ich persönlich finde es gut, weil es das Mannschaftsgefüge stärkt“, sagt zum Beispiel Elisa Kuen. Die Leistungsträgerin ist für alle vier Geräte (Barren, Sprung, Balken, Boden) eingeplant (so wie auch Lia Nemeth), ihr Lieblingsgerät sei aber – trotz der Sturzgefahr – der Balken. „Viele verstehen das nicht, aber es ist so“, sagt Kuen.

Trainerin lobt den Zusammenhalt

Die 21-Jährige studiert Medizin an der Universität Ulm (3. Semester), möchte aber bei allen vier Wettkampftagen dabei sein. Aus zeitlichen Gründen leide mitunter die Trainingsintensität, das nächste Semester (Beginn am 23. April) soll aber stressfreier werden, hofft Kuen, die trotz des Studiums gerne „so lange wie möglich“ beim HSB turnen möchte.

Dieser Zusammenhalt zeichne das Team aus. „Wenn jemand gebraucht wird, hilft immer jemand aus“, sagt Trainerin Schneider, die den HSB insgesamt gut aufgestellt sieht. Das Ziel sei es, jedes Jahr eine Turnerin an die 2. Liga heranzuführen. „Wir haben Potenzial für die kommenden Jahre. Und ich habe schon viele kommen und gehen sehen. Wir sind immer noch dabei.“

Ob Jessica Schiele nach dem morgigen Wettkampftag jemals wieder in den HSB-Dress schlüpfen wird, ist aber ungewiss. Dabei sollte man niemals nie sagen, weiß die Studentin (molekulare und technische Medizin), die am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen ihre Bachelor-Thesis schreibt. Dafür zieht Schiele übrigens nach Heidelberg. Und dies am heutigen Freitag. „Das Wochenende wird schon anstrengend“, sagt sie. Betont aber auch: „Die Übung läuft.“