Königsbronn Kombinierer Jan Andersen punktet im Alpencup

Königsbronn / HZ

Der nordische Ski-Sportler Jan Andersen vom Skiclub Königsbronn beendet beim Alpencup seine überauserfolgreiche Wintersaison.

Bei seiner vierten Teilnahme am Alpencup der Nordischen Kombinierer hat es der für SC Königsbronn startende 15-jährige Kirchheimer Jan Andersen erstmals in die Punkteränge geschafft. Als jüngster deutscher Teilnehmer hatte Jan Andersen sich für das Alpencup-Finale in Chaux-Neuve (Frankreich) qualifiziert. Der Alpencup ist die Nachwuchsliga der nordischen Ski-Sportler und dient als Qualifikation für den Continentalcup und den Weltcup.

Sehr guter Sprung mit 102,5 Meter

Auf der K-106-Schanze belegte er nach einem sehr guten Sprung auf 102,5 Meter den 14. Platz im Feld der 15- bis 19-jährigen Sportler aus sechs Nationen und hatte 1,42 Minuten Rückstand auf den führenden Simon Hüttel. Den 10-km-Lauf beendete Andersen auf Platz 24 mit einer Laufzeit von 27:37 Minuten und holte somit sieben Punkte. Es gewann der Österreicher Johannes Lamparter.

Am Sonntag erwischte Jan Andersen den Schanzentisch nicht optimal und landete mit 92,5 Metern auf Rang 27. Nach dem anschließenden 5-Kilometer-Sprint belegte er den 29. Rang und holte sich für die Gesamtwertung immerhin noch zwei weitere Punkte. Es gewann wiederum der Österreicher Johannes Lamparter.