Frauenbasketball HSB-Basketballerinnen wagen das Abenteuer Regionalliga

Heidenheim / Petra Hackl und Edgar Deibert

Nach längerer Überlegungsphase will das HSB-Team von Trainer Mike Nahar sein Aufstiegsrecht wahrnehmen. Das Ziel ist klar: Klassenerhalt.

Unverhofft kommt oft – besonders bei den Basketballerinnen des HSB. Zum zweiten Mal in Folge erhielten die Heidenheimerinnen die Chance, als Vizemeister ihrer Liga direkt in die nächsthöhere Klasse aufzusteigen. Im Vorjahr wurde der HSB Zweiter in der Landesliga – und da Meister Göppingen nicht aufsteigen wollte, rückten die HSBlerinnen in die Oberliga auf. Nun war es ähnlich. Heidenheim hätte als Vizemeister die Aufstiegs-Relegation zur Regionalliga bestreiten sollen, Gegner SV Böblingen zog aber kampflos zurück. Somit war der Weg frei für den HSB, wenn er denn wollte.

Die Zeit des Abwägens ist aber vorbei: Nun fiel die Entscheidung, dass die Basketballerinnen ihr Aufstiegsrecht in die Regionalliga wahrnehmen werden. Die Verantwortungsträger um Coach Mike Nahar haben sich zu diesem Schritt entschieden, obwohl sie wissen, dass es schwer werden wird, in der Regionalliga sportlich zu bestehen. Das Heidenheimer Ziel kann nur Klassenerhalt lauten.

„Sportlich betrachtet ist es eine große Herausforderung“, ist sich Nahar sicher. „Allerdings ist es doch so: Als Sportler willst du dich immer verbessern und dich immer mit den Besten messen“, begründet der 47-Jährige den Entschluss. „Außerdem ist es für den Verein eine super Chance.“

Nahar selbst habe eine Nacht erst drüber schlafen müssen, ehe für ihn feststand: „Ich bin dabei.“ Allerdings hätten einige Spielerinnen Bedenken gehabt und konnten nicht versprechen, wie sich etwa der erhöhte Aufwand in der Regionalliga und Beruf oder Familie miteinander vereinbaren lassen.

Nahar stellt im Vorfeld klar, dass die HSB-Damen noch härter als bisher arbeiten müssten. Allen sei klar, dass in der Regionalliga ein ganz anderer Wind wehen wird als in der Oberliga. Und dass in Heidenheim noch einiges an Arbeit zu tun ist, davon hat sich der Trainer selbst ein Bild gemacht beim BBW-Pokal, der Ende April in Böblingen stattfand. Da zeigten die teilnehmenden Teams, vor allem die Jugendspielerinnen aus Heidelberg, auf welch hohem Niveau zu agieren sie in der Lage sind.

Beim HSB sieht man noch Handlungsbedarf, aber dies schreckt die Heidenheimer Basketball-Damen nicht ab. Sie haben bereits mit den Vorbereitungen angefangen, in die Vollen geht es nach dem Ende der Pfingstferien. Vom montäglichen Bootcamp über zwei weitere Trainingseinheiten will das HSB-Team die acht Wochen bis zu den Sommerferien nutzen, um in Form zu kommen. Ab 20. August geht's dann in den Endspurt, denn bereits am Wochenende 22./23. September steht der erste Spieltag an.

Bis August sollen auch neue Spielerinnen rekrutiert werden. Nahar wären am liebsten zwei erfahrene Akteurinnen mit jeweils 1,80 m Körpergröße. Ob sich diese Wünsche erfüllen lassen, muss sich noch zeigen. Verstärkung bekommt das Frauenteam aus der U 16, die in der vergangenen Saison in der Regionalliga angetreten ist.

Letztlich stimmten die 13 Spielerinnen des bisherigen Kaders und Trainer Nahar anonym ab, ob es in die Regionalliga gehen soll, oder ob das Team auch in der kommenden Saison in der Oberliga antritt. Das Ergebnis fiel deutlich aus: Neun stimmten für den Aufstieg, drei für den Ligaverbleib – bei einer Enthaltung.

Nun aber freuten sich alle auf das Abenteuer Regionalliga, betont Nahar. „Wir können dort bestehen“, zeigt sich der Heidenheimer Coach optimistisch.

Basketballerinnen schon mal erstklassig – Trainer Mike Nahar auch

Vor 13 Jahren hat eine Frauenmannschaft des HSB zuletzt in der Regionalliga und damit der dritthöchsten Klasse gespielt. In den 1980er-Jahren waren die Heidenheimer Basketballerinnen auch schon mal erstklassig, zuletzt stieg ein Frauenteam des HSB 1993 in die Bundesliga auf.

Mike Nahar war 14 Jahre lang Basketballprofi. Der Niederländer spielte in der Jugend-Nationalmannschaft und erhielt nach seinem Abitur ein Stipendium in den USA, wo er fünf Jahre lang College-Basketball spielte und den Sprung in die NBA nur knapp verpasste.

In Europa spielte Nahar drei Jahre lang in Portugal, so nahm er mit Benfica Lissabon an der Euro League teil. Später spielte der heute 47-Jährige vier Jahre lang in Griechenland, das die damals stärkste Liga Europas stellte. Es folgten Stationen in Italien und Belgien.

Deutscher Meister wurde Nahar 2005 mit Bamberg, wo er drei Jahre spielte, seine Karriere beendete er 2008 in den Niederlanden mit 37 Jahren. Zum HSB stieß Nahar nach einer Anfrage seines Landmanns Faizal Pasaribu, der zuvor die Damenmannschaft trainiert hat.