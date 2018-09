Handball Steinheim zieht in der Schlussphase davon

Handball / Heide Kühfuß

Steinheim gewinnt seine Heimpremiere gegen Ravensburg mit 39:31.

Nach einem zerfahrenen Spiel konnte sich der TV Steinheim erst in der letzten Viertelstunde entscheidend absetzen und als Sieger vom Platz gehen. Vorher war es ein Spiel auf Augenhöhe gegen einen unbequemen Gegner aus Ravensburg.

Die Gäste aus Oberschwaben hatten vor Wochenfrist ihr erstes Spiel deutlich verloren. Entsprechend motiviert starteten sie in der Wentalhalle. Schnell stand es 0:2 für den TSB Ravensburg.

Steinheim schaffte zwar den Anschluss, doch zwei vergebene Siebenmeter und einfache Tore der Gäste brachten das Team vom Albuch nach zehn Minuten mit 2:5 weiter in Rückstand. Handballerisch war die Partie bis dahin kein Leckerbissen für die zahlreichen Zuschauer.

Beide Teams kamen eher durch Einzelaktionen im Angriff bzw. durch Abstimmungsprobleme in der gegnerischen Abwehr zum Erfolg. Außerdem hatten die beiden eher kleinlich pfeifenden Schiedsrichter Anteil daran, dass kein richtiger Spielfluss zustandekam. Allein in der ersten Spielhälfte verhängten sie insgesamt elf Siebenmeter und ein halbes Dutzend Zeitstrafen auf beiden Seiten.

So musste das Team vom Albuch von Anfang an einem Rückstand hinterherlaufen, ehe es nach 24 Minuten erstmals beim Stande von 11:11 den Ausgleich schaffte. Immer wieder nutzten die Gäste allerdings auch weiterhin Lücken in der Steinheimer Abwehr zu Torerfolgen. Im Gegenzug scheiterten die Gastgeber ein ums andere Mal am stark haltenden Gästetorwart. Mit einem 15:16-Rückstand ging es dann auch in die Pause.

Gleich nach Wiederanpfiff setzte sich Fitzke am Kreis durch und konnte ausgleichen. Einen erweiterten Tempogegenstoß verwandelte Kolb sicher und brachte den TVS dadurch erstmals mit 18:17 in Führung. Doch der Umschwung blieb aus. Auch die folgende doppelte Überzahl und ein nicht verwandelter Siebenmeter von Ravensburg konnten die Gastgeber nicht für sich nutzen. Im Gegenteil, Ravensburg erzielte erneut den Ausgleich. Es stand 18:18.

Am Ende offener Schlagabtausch

Auch nach 41 Minuten hieß es weiter Unentschieden (20:20). Danach startete Steinheim eine kleine Serie. Rau, Mewitz und Hungerbühler schafften drei Treffer in Folge ohne Gegentor.

Zwar verkürzte Geiß für Ravensburg erneut – er war mit acht Treffern erfolgreichster Werfer des TSB – doch eine weitere Zweiminutenstrafe gegen Ravensburg konnte der TVS endlich zu seinen Gunsten nutzen und sich bis zur 48. Spielminute durch Tore von Eisele, zweimal Rau und Fitzke etwas deutlicher auf 28:23 absetzen.

Nach der darauffolgenden Steinheimer Auszeit erhöhte der TV sogar auf 30:23, doch wer nun geglaubt hatte, die Begegnung sei gelaufen, der wurde eines Besseren belehrt. Ravensburg kam fünf Minuten vor Schluss noch einmal auf 33:28 heran.

Ein offener Schlagabtausch prägte die Schlussphase. Auf Steinheimer Seite waren es vor allem Tim Baur und Klaus Nissle, die im Zusammenspiel mit sehenswerten Treffern den Vorsprung für die Hausherren weiter ausbauten. Die Partie endete zwar nicht überzeugend, aber letztendlich deutlich mit einem 39:31-Erfolg für den Gastgeber aus Steinheim. TV Steinheim: Dommer, Maier; Eisele (1), Fitzke (3), Mewitz (7/3), K. Nissle (4), Bühler, T. Nissle (3), Rau (5/2), Baur (6), Kolb (5), Hungerbühler (4), Herbrik (1)