Handball-Bezirksliga HSG: Eine durchschnittliche Leistung reichte

Oberkochen / pm

Die HSG erfüllt ihre Pflichtaufgabe beim 25:18 in Heubach.

Eine durchschnittliche Leistung genügte den Bezirksliga-Handballern der HSG Oberkochen/Königsbronn, um beim neuen Schlusslicht Heubacher HV 25:18 zu gewinnen.

Die Schwarz-Gelben starteten konzentriert und lagen schnell mit 3:1 in Führung. Insbesondere Timo Grohsler – mit sechs Treffern bester HSG-Werfer – hatte sein Visier gut eingestellt. Rube vom Siebenmeter-Strich und zweimal Grohsler aus dem Rückraum sorgten dann bereits nach gut zehn Minuten für einen komfortablen Fünf-Tore-Vorsprung (2:7).

Nach gut einer Viertelstunde kamen die Heubacher besser in die Partie. Mit langen Angriffen suchten sie die Lücken in der Deckung der Schwarz-Gelben und trafen häufig bei bereits drohendem Zeitspiel. In der HSG-Offensive war von der furiosen Anfangsphase nicht mehr viel zu sehen. So konnten die Heubacher Tor um Tor aufholen. Mit einem 5:1-Lauf kamen die Hausherren bis zur 20. Minute wieder auf 7:9 heran. Doch Schoen und Miese hatten die passende Antwort und erhöhten wieder auf 7:11. Zur Pause lag die HSG wieder mit fünf Toren vorn (8:13).

Binnen fünf Minuten war mit dem 8:16 schon eine Vorentscheidung gefallen. Die HSG schaltete danach einen Gang zurück. Die Heubacher versuchten nochmal, mit einer offensiven Manndeckung die Stegmaier-Truppe aus dem Konzept zu bringen. Schmied

&

Co. ließen sich davon allerdings nicht beirren. So hatte der Acht-Tore-Vorsprung zehn Minuten vor Schluss immer noch Bestand (13:21). Am Ende stand ein klares, aber glanzloses 18:25. HSG: Ehresmann, Stanke; Lumpp, Richardon, Grohsler (6), Jäschke (1), Rube (3/1), Hug (3), Ludwig (2), Engel (4/1), Schoen (3), Schmied (1), Miese (1), Hofmann (1)