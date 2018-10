Handball-Bezirksliga HSG verliert gegen den Tabellenführer

Königsbronn / HZ

Die HSG Oberkochen/Königsbronn verliert gegen Göppingen 21:26.

Die HSG Oberkochen/Königsbronn unterlag im Heimspiel gegen den Tabellenführer TV Jahn Göppingen trotz passabler Leistung. Insbesondere im Angriffsspiel der HSG haperte es, um die cleveren Göppinger zu überwinden.

Dabei begannen die Gäste gut. In der Abwehr fanden die Hausherren die richtige Härte und vorne im Angriff überzeugten wieder einmal die jungen Beimert und Hofmann. Deshalb hatten die Schwarz-Gelben den Ligaprimus bis zum Stand von 3:3 nach knapp zehn Minuten auch gut im Griff.

In der Folge bekam das Spiel der HSG, insbesondere in der Offensive, jedoch einen Bruch. Es schlichen sich mehr und mehr technische Fehler in das Angriffsspiel ein und die HSG schaffte es nicht mehr, sich gute Torchancen wie noch zu Beginn herauszuspielen. Ein vergebener Siebenmeter brachte dann im Gegenzug die 6:3-Führung für den TV Jahn nach etwa einer Viertelstunde. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Eckardt kurze Zeit später und fiel für den Rest der Partie aus. Mit 7:10 aus HSG-Sicht ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste den Rückstand phasenweise auf zwei Tore verkürzen. In der Abwehr fehlte nun jedoch häufig die letzte Konsequenz und so kassierten die Schwarz-Gelben meist im Gegenzug direkt wieder einen Treffer. Immer wieder luden technische Fehler die Göppinger zum Kontern ein. So setzten sich diese gut zehn Minuten vor Schluss vorentscheidend auf 20:15 ab.

Da auch viele Überzahlsituationen schlecht ausgespielt wurden, gelang es dem TV Jahn sogar in Unterzahl weiter auf 23:16 davonzuzuziehen. Damit war fünf Minuten vor Abpfiff die Vorentscheidung gefallen. Die HSG zeigte zwar viel Kampf und Leidenschaft, es fehlten ihr jedoch die spielerischen Mittel. Am Samstag bestreitet sie das fünfte Heimspiel in Folge, dieses Mal gegen Schlusslicht Heubach (20 Uhr). HSG Oberkochen/Königsbronn: Ehresmann, Stanke; Balle (3), Richardon, Siegels (3), Eckardt (1), Beimert (2), Rube (3/2), Hug (2), Engel (1), Schoen, Schmied (1), Miese (4), Hofmann (1) Zuschauer: 200