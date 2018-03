Heidenheim HSB-Turnerin Lia Frasch holt die meisten Punkte

Heidenheim / HZ

Der HSB II feiert einen gelungenen Saisonauftakt in der Oberliga der Turnerinnen.

In Meßstetten feierten die Oberliga-Turnerinnen des HSB mit Platz zwei und 177,30 Punkten einen gelungenen Saisonauftakt hinter Holzgerlingen (182,25). Erneut dabei sind Elisa Horn, Jenna Dirczka, Lea Fussenecker und Lia Frasch, neu im Team sind Lisa Koziol, die schon mit der HSB-Kreisligamannschaft Ligaerfahrung gesammelt hat, und Maja Schmid, die 2018 ihre ersten Ligawettkämpfe bestreitet.

Am Boden glänzte vor allem Jenna Dirczka, die mit 12,9 Punkten die höchste Wertung des Tages an diesem Gerät bekam. Elisa Horn und Lia Frasch kamen auf 12,7 beziehungsweise 12,55, Lisa Koziol auf 9,6 Punkte.

Trotz rutschigem Boden gute Leistungen

Der anschließende Sprung wurde für den HSB II zum Angstgerät. Statt einer Anlaufbahn gab es nur den Turnhallenboden, der recht rutschig war. Dennoch konnten Horn und Frasch den gehockten Tsukahara sicher in den Stand turnen und erhielten 12,1 und 11,7 Punkte. Fussenecker bekam für denselben Sprung in gebückter Ausführung 12,0 Punkte. Koziol erhielt für ihren Überschlag 9,95 Punkte.

Am Stufenbarren holte Frasch mit ihrer Übung die Tageshöchstnote mit 11,85 Punkten an diesem Gerät. Auch Horn und Schmid kamen fehlerfrei durch ihre Übungen (9,25 und 9,1 Punkte). Für einen Zwischenschwung musste Dirczka einen halben Punkt Abzug hinnehmen und erhielt 7,75 Punkte.

Lia Frasch glänzt am Balken

Ein kleines Highlight setzte Frasch am Balken, souverän und ohne Wackler spulte sie ihre Übung mit allen Schwierigkeiten sicher zum Stand ab, die mit 13,6 Punkten bewertet wurde.

Horn und Koziol erhielten jeweils 10,9 Punkte, beide mussten einen Sturz in Kauf nehmen. Auch Dirczka kam nicht fehlerfrei durch ihre Übung (10,45). Die meisten Punkte am ersten Wettkampf sammelte Frasch, die mit 49,7 Punkten die beste Turnerin des Tages war. Am 15. April geht es in Ingelfingen mit der zweiten Runde weiter.