Die jungen Heidenheimerinnen warten in Gärtringen erfolfolgreich.

Die jeweils vier besten Turnerinnen aus den Bezirksfinals gingen in Gärtringen an den Start, um die Landessiegerin zu ermitteln. Drei HSBlerinnen hatten sich in der Altersklasse 8 für diesen Wettkampf qualifiziert.

Am Boden holte Laura Alfano mit 13,6 Punkten die höchste Wertung. Helin Cakmak erturnte sich 13,45 und Kira Eisermann 13,55 Punkte.

Auch der Sprung verlief gut. Die Mädchen zeigten den Pflichtsprung, einen Handstützüberschlag in Rückenlage auf eine ein Meter hohe Mattenlage.

Auch am Reck holte Laura Alfano mit 13,8 Punkten wieder die höchste Wertung.

Am abschließenden Balken wurden die fehlerfreien Übungen von Helin Cakmak und Laura Alfano mit 13,0 und 12,4 Punkten bewertet. Kira Eiserman hatte kleine Fehler bei der Standwaage und der Drehung und erhielt 10,75 Punkten.

Mit einem Gesamtergebnis von 53,55 Punkten gab es einen Doppelsieg für Laura Alfano und Helin Cakmak – beide holten sich die Goldmedaille und wurden Landessieger. Kira Eisermann belegte mit 50,3 Punkten Platz elf.

Ebenfalls aufs Treppchen turnte sich in der Altersklasse 7 Lioba Nieß. Auch sie turnt einen fehlerfreien Wettkampf und holte sich mit 48,9 Punkten die Bronzemedaille.

In der Altersklasse 9 ging Lea Eng an den Start. Sie wurde mit 54,7 Punkten Sechste. In diesem Wettkampf ging es ganz knapp einher. Von Platz eins bis neun war nicht einmal ein Punkt Differenz.