Bei den deutschen Meisterschaften der B-Jugend halfen mit Horant Kummer und Matthew Bülau zwei HSBler, den Titel zu holen.

Viel Action gab es am Wochenende auf dem Galgenberg. 132 Fechter der Jahrgänge 2005 und 2006 kämpften um den deutschen Meistertitel. Marvin Heuberger auf Offenburg setzte sich im jüngeren Jahrgang durch und Julius Ruppenthal aus Waldkirch im älteren.

Auch die HSBler konnten vorne mitmischen: Bei Matthew Bülau, Nummer eins der deutschen Rangliste, traf im Finale der besten acht erneut auf Samuel Hochwald (Ditzingen), den er zuvor 10:6 geschlagen hatte. Nun aber musste sich der Heidenheimer 7:10 geschlagen geben und belegte den fünften Platz. Horant Kummer erreichte den 31. Rang.

„Bei den deutschen Meisterschaften kommt es dann auf die Tagesform an und heute hat einfach zum Schluss der Kopf nicht ganz mitgespielt, trotzdem kann er zufrieden mit dem Ergebnis und mit seiner ganzen Saison sein“, lautete das Fazit von Trainer Jannis Blank.

Stark präsentierte sich jüngere Jahrgang aus Heidenheim. Gleich zwei Heidenheimer schafften es ins Finale der Besten acht. Tim Jurtschak musste sich im Kampf um eine Medaille Daniel Cerefino aus Solingen 9:10 geschlagen geben. Dabei setzte er beim Stand von 9:9 einen Treffer, den die Obrfau allerdings als Bodentreffer wertete. Joannes Schenkengel kam zudem auf Rang acht, sein beste Ergebnis dieser Saison.

„Tim und Joannes haben sich heute vor dem Heimpublikum exzellent präsentiert und ich bin sehr zufrieden mit ihren Leistungen. Bitter ist nur, dass die Obfrau Tim den entscheidenden Treffer im Viertelfinale nicht gewertet hat. In meinen Augen war der Treffer auf dem Gegner drauf und kein Bodentreffer. Das hat ihn die Medaille gekostet“, so Trainer Jannis Blank.

Im Team unschlagbar

Am Sonntag waren die Heidenheimer deswegen besonders motiviert, bei den Mannschaftsmeisterschaften eine Medaille zu holen. Horant Kummer und Matthew Bülau gingen zusammen mit Samuel Hochwald und Marc Heuer aus Ditzingen für Württemberg I an den Start. Tim Jurtschak und Joannes Schenkengel traten mit Emilian Knapp aus Ditzingen und Nico Geckeler aus Reutlingen für Württemberg I an.

Im Finale behielt Württemberg I gegen Nordrhein mit 45:43 die Oberhand. Dabei bestritt Bülau das letzte Gefecht erfolgreich. Württemberg II belegte den fünften Platz.

„In der Mannschaft hat heute jeder Fechter seine Aufgabe erfüllt und deswegen haben sie sich den Titel mehr als verdient. Und dass Württemberg II noch den fünften Platz erreicht und sich sogar vor Sachsen platziert, ist eine Topleistung“, lobte Heidenheims Coach Blank.