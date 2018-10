Heidenheim HSB-Mehrkämpfer versilbern Saisonabschluss

Heidenheim / pm

Tobias Bühner sorgt nochmals für Bestleistungen.

Bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Wurffünfkampf der Senioren belegte HSB-Mehrkämpfer Tobias Bühner in Igersheim den zweiten Platz in der Klasse M 35. Er konnte mit zwei Bestleistungen im Hammerwurf mit 28,89 m und mit dem 15,88 kg schweren Gewicht mit 10,27 m aufwarten. Im Diskuswerfen standen am Ende 34,63 m zu Buche, die Kugel stieß er auf 10,92 m. Beide erzielten Weiten waren zum Saisonabschluss sehr gute Resultate. Nur der Speerwurf fiel aufgrund von Ellenbogenproblemen mit 32,54 m vergleichsweise bescheiden aus. Am Ende standen 2296 Punkte (im Vorjahr 1939) zu Buche, womit er die Silbermedaille gewann. pm