Heidenheim HSB-Handballer dominieren im Derby

Heidenheim / Ewald Rathgeb

Der erste Heidenheimer Sieg der noch jungen Saison in der Handball-Bezirklsliga zum 28:21 gegen die Spielgemeinschaft Oberkochen/Königsbronn war nie gefährdet.

Der HSB stand nach den beiden Auftaktniederlagen gegen die SG Herbrechtingen/Bolheim II und gegen Jahn Göppingen gehörig unter Druck. Dass weiterhin Benny Hug, Dominik Krieg und auch der langzeitverletzte Florian Biebl ersetzt werden mussten, machte die Situation für Coach Somogyi nicht einfacher. Dennoch musste unter allen Umständen ein Derbysieg gegen die HSG Oberkochen/Königsbronn her, um nicht ans Tabellenende zu rutschen. Für die HSG war es die Auftaktpartie in die neue Saison.

Hochmotivierter Start

Die Heidenheimer starteten dementsprechend hochmotiviert, und allen Spielern war anzumerken, dass sie auf Wiedergutmachung brannten. Zwar musste man schnell den 0:1 Rückstand durch den Ex-HSBler Rube hinnehmen, egalisierte jedoch umgehend durch den wieder zur Verfügung stehenden Tobi Stegmeier.

Der beste Heidenheimer Feldspieler an diesem Tag, Marcel Hug, legte gleich das 2:1 nach. Doch die Gäste hielten dagegen und drehten wieder auf 2:3, ehe Marcel Hug gleich noch die Tore zwei und drei folgen ließ und die HSG bereits zur ersten Auszeit zwang. Rückraumhüne Eckardt gelang nochmals der Ausgleich zum 4:4, doch in der Folge biss sich die HSG an der sehr starken HSB-Defensive ein ums andere Mal die Zähne aus.

Die Hausherren setzten die Gäste extrem unter Druck, zwangen diese zu Ballverlusten und gingen konsequent in die erste und zweite Welle. Über 7:5 zog der HSB bis zur Halbzeit auf 13:6 davon, während die Gäste am Abwehrbollwerk um Marcel Hug und Kapitän Alex Sabouni verzweifelten.

Markus Bosch immer stärker

Der HSB deckte auch zu Beginn der zweiten Hälfte mit einem extremen Aufwand und konnte sich zudem auf einem immer stärker werdenden Markus Bosch im Tor verlassen. Die HSG musste viel investieren, um zum Torerfolg zu kommen, und wenn es tatsächlich einmal klappte, kassierte sie oft umgehend den Gegentreffer und schien langsam zu resignieren.

Lehrstunde für die HSG

Der HSB dominierte mit seiner variablen Rückraumachse, die vom Saisoneinstand des Linkshänders Kosta Mpouras und der Rückkehr von Tim Baur deutlich profitierte. Der Ball lief flüssiger als in den ersten beiden Spielen und die 5:1-Deckung der Gäste konnte diesem Tempo oft nicht folgen.

Die Heidenheimer erteilten den Gästen bis zur 48. Minute eine wahre Lehrstunde und zogen bis auf 23:12 davon. Trainer Somogyi nahm dann seine Auszeit und wechselte von nun an kräftig durch. Die Gäste konnten davon insofern profitieren, dass sie den Rückstand bis zur 57. Minute beim Spielstand von 27:16 zumindest konstant bei elf Toren hielten.

HSB beginnt zu zaubern

Der HSB fing nun an zu zaubern. So steckte Tobi Uhl einen Ball sensationell an den Kreis durch, und Marcel Hug verwandelte ebenso traumhaft.

Die HSG erzielte in den letzten vier Spielminuten noch fünf Treffer und betrieb Ergebniskosmetik, ohne den verdienten Sieg des HSB auch nur ansatzweise zu gefährden. Bei den Hausherren ragten aus einer starken Mannschaft neben Marcel Hug auch noch Konstantin Rendle und Tobias Uhl heraus.