Heidenheim HSB-Fechter holen beim Heimturnier fünf Siegerpokale

Heidenheim / HZ

Bei der 37. Auflage des traditionsreichen Heidenheimer Mini-Marathons um den BW-Bank-Cup zeigte sich der HSB-Fechternachwuchs (Schülerjahrgänge) in sehr starker Form. So blieben fünf der sechs Siegerpokale in Heidenheim.

Im ältesten Schülerjahrgang (2006) sicherte sich Tim Jurtschak den Turniererfolg. Mit einem knappen 7:6-Sieg gegen Emilian Knapp von den TSF Ditzingen zog Jurtschak ins Finale ein. Gegen Jonas Erdmenger aus Schwenningen konnte er sich mit einem deutlichen 10:5-Sieg den Turniersieg holen. Erik Busch konnte in seiner Zwischenrunde nicht mehr an die gute Leistung der Vorrunde anknüpfen und wurde Elfter.

Im Schülerjahrgang 2007 erreichten vier Heidenheimer Fechter die Runde der letzten acht. Mit nur einer Niederlage gegen seinen Vereinskameraden Cornelius Köpf konnte Johannes Köpf die meisten Siege in dieser Runde erringen und gewann somit den Titel. Cornelius Köpf erreichte mit nur zwei Niederlagen den zweiten Platz. Die Ränge sechs und sieben gingen ebenfalls an den HSB durch Frederik Zimmermann und Paul Reich. Finn Riffel belegte Rang 11.

Im jüngsten Schülerjahrgang (2008) gelang Marius Kasdorff ohne Niederlage der Turniersieg. Noha Kreß und Istvan Schuller belegten die Plätze vier und fünf. Franziska Eichhorn ging als einzige Fechterin des HSB im Jahrgang 2006 an den Start und wurde Fünfte. Ein weiterer Turniersieg ging an Annalena Wohlstein, die ohne Niederlage blieb. Lisa-Marie Nüsseler erzielte in diesem Jahrgang den zweiten Platz.

Für einen runden Abschluss des Heidenheimer Mini-Marathons sorgte Katie Busch im Jahrgang 2008. Ihren Gegnerinnen ließ sie in der Finalrunde keine Chance und wurde abschließend mit dem Siegerpokal geehrt.