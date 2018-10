Heidenheim HSB-Damen: Erneut droht eine Lehrstunde

Heidenheim / Petra Hackl

Die HSB-Damen erwarten mit den Karlsruhe Lions einen Titelanwärter.

Erneut vor einer hohen Hürde stehen die Basketballerinnen des HSB am Samstag in der heimischen Landkreishalle: Mit den Karlsruhe Lions kreuzt um 18 Uhr einer der Regionalliga-Titelanwärter in Heidenheim auf.

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga verpassten die Gäste im Vorjahr den direkten Wiederaufstieg. In diese Saison sind die Karlsruherinnen sehr erfolgreich gestartet, lediglich das Spiel gegen Leimen wurde bislang verloren. Gegen Ulm hingegen haben sich die Lions-Damen überzeugend und klar durchgesetzt.

Es wird wohl wieder eine Lehrstunde für die HSBlerinnen, die mit der aggressiven Zonenpresse ihrer Gegnerinnen umzugehen lernen müssen. Helfen kann dagegen eine gute Trefferquote, wie es die HSB-Damen zuletzt im Training zeigten. Diese Woche wurde von Trainer Mike Nahar intensiv genutzt, um seine Mannschaft auf dieses Spitzenteam einzustellen.

Das zunächst auf Samstag (20 Uhr) angesetzte Spiel der Herren-I-Mannschaft wurde auf den 19. Dezember verschoben. Bei den Herren II läuft es um 16 Uhr jedoch ganz nach Plan. Sie erwarten den SV Tomerdingen in der Landkreishalle.

Dort kämpfen auch die beiden jugendlichen Landesliga-Teams um Punkte. Um 12 Uhr spielen die U-16-Mädchen gegen die BG Tamm/Bietigheim und um 14 Uhr die U-18-Jungen gegen die zweite Mannschaft von BBU Ulm.

Auswärts sind bereits am Samstagmorgen die U-14-Mädchen mit Annegret Bosch in Waiblingen im Einsatz sowie nachmittags die U-16-Jungen in Biberach. Am Sonntag treten die U-12-Spieler in Ulm an. In Wangen absolviert die zweite Damen-Mannschaft um 13.30 Uhr ihr erstes Saisonspiel.