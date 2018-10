Heidenheim HSB-Damen: Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung

Heidenheim / Petra Hackl

Die HSB-Damen verlieren beim MTV Stuttgart mit 54:77.

Kleine Schritte machen die Heidenheimer Basketballerinnen, diese aber in die richtige Richtung. Gegen den letztjährigen Meister, den in diesem Jahr aber schwach gestarteten MTV Stuttgart, zeigten sich die HSB-Damen am Wochenende bei der 54:77-Niederlage über drei Viertel als ebenbürtiger Gegner.

Gleich auf Augenhöhe

Zu Beginn der Partie legten die Gastgeberinnen überzeugend los und erspielten sich schnell einen kleinen Vorsprung. Doch anders als in den drei vorherigen Begegnungen hatte man das Gefühl, auf Augenhöhe zu sein. Denn es waren nur Kleinigkeiten, die dazu führten, dass das Ergebnis nach zehn Minuten 23:11 betrug.

Trainer Mike Nahar machte die richtigen Ansagen für den nächsten Durchgang und ab da lief es deutlich besser für den HSB. Dank einer aggressiven Defense, allen voran Pröll und Frey, wurde Stuttgart immer wieder gestoppt. Offensiv lieferte Nina Barth wieder eine Glanzleistung ab und steuerte letztlich 26 Punkte für ihr Team bei. So waren die Heidenheimerinnen zur Halbzeit beim Stand von 39:29 noch dran.

Mit einer veränderten Defense und variierten Systemen im Angriff kämpften sich die HSBlerinnen nach dem Seitenwechsel Punkt um Punkt heran. Aline Kopi leistete gute Arbeit unterm Korb und kurz vor Ende des Durchgangs hatte sich der HSB auf 44:47 heran gekämpft.

Den Ausgleich verpasst

Die Spannung war auf dem Höhepunkt, doch ausgerechnet in dieser Phase verpassten die Heidenheimer Damen den Ausgleichstreffer, so konnte sich der MTV mit vier Punkten in Folge wieder etwas Luft verschafften.

Mit 51:44 ging es in den letzten Abschnitt, doch Kopi musste wegen Foulbelastung kurz pausieren und diesen Umstand wussten die routinierten Gastgeberinnen zu nutzen. Sie schraubten ihr Konto nach oben und Heidenheim musste sich am Ende mit 77:54 geschlagen geben.

Dennoch zeigte sich Coach Nahar am Ende nicht unzufrieden. Zwei Viertel hatte sein Team gewonnen – ein Novum in dieser Spielzeit. Der Kampfgeist war ungebrochen und vor allem die Jugendspielerinnen haben sich an die Schnelligkeit in der Regionalliga angepasst. Um die ersten Punkte zu holen, wird aber eine weitere Steigerung nötig sein. HSB: Barth (26/2 Dreier), Cedrone, Frey (2), Kopi (14/1), Lederer, Meyer-Pannwitt, Pröll, Ringwald (4), Tjan (4), Weitzer (4)