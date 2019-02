Basketball-Regionalliga HSB-Damen wollen Gas geben

Heidenheim / pm

Die Heidenheimerinnen haben am Samstag (18 Uhr) den USC Heidelberg II zu Gast.

Die Bundesligareserve aus Heidelberg rangiert derzeit auf Platz fünf, kann mit einem Sieg gegen den HSB aber bis auf Position drei der Regionalliga vorrücken. Dass dies nicht unwahrscheinlich ist, haben die USC-Spielerinnen eindrucksvoll in der Vorrunde bewiesen. Mit schnellem und druckvollem Spiel wird es das Heidelberger Team den HSBlerinnen auch dieses Mal schwer machen, den eigenen Rhythmus zu finden. Trotzdem wollen die Heidenheimerinnen mutig spielen. Zwar sind noch nicht alle erkrankten Spielerinnen wieder ins Training zurückgekehrt, doch Cheftrainer Mike Nahar hofft, dass am Samstagabend mit einer gut gefüllten Wechselbank in die Partie gestartet werden kann. Nina Barth hat zumindest nach ihrem Mittelhandbruch teilweise mittrainiert. Beginn in der Heidenheimer Landkreishalle ist um 18 Uhr.