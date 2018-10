Basketball-Regionalliga HSB-Damen leisten Widerstand

Heidenheim / Petra Hackl

HSB-Damen leisten beim 51:75 gegen Karlsruhe viel Widerstand.

Über drei Viertel machten die HSB-Damen gegen den Titelaspiranten ein starkes Spiel, unterlagen aber den Karlsruhe Lions am Ende mit 51:75.

Die Vorzeichen standen für die Heidenheimer Basketballerinnen nicht gut. Aline Kopi fiel verletzt aus. Trainer Mike Nahar musste mit einem reduzierten Kader auskommen. Wie die HSBlerinnen diese Herausforderung annahmen, war dann aber absolut sehenswert.

Die Defense des HSB agierte druckvoller als man es bisher zu sehen bekommen hatte. Barth, Frey und Pröll rissen das gesamte Heidenheimer Team mit. Karlsruhe war wohl überrascht von der aggressiven Gegenwehr, denn die Gäste zeigten Schwächen. So manche Chance blieb ungenutzt. Das 15:21 nach den ersten zehn Minuten war vielversprechend.

Die Lions versuchten im zweiten Abschnitt energisch, sich deutlicher abzusetzen, was von den Heidenheimerinnen aber konsequent unterbunden wurde. Gute Absprachen in der Defense und Ballgewinne, die in Korberfolge umgemünzt wurden, führten dazu, dass Heidenheim ausgleichen konnte.

Zwar gingen die Gäste wieder in Führung, doch der HSB ließ sich nicht unterkriegen. Nina Barth und Viktoria Tjan sorgten in dieser Phase für wichtige Punkte, während Larissa Weitzer vor allem unter dem Korb eine wertvolle Stütze für ihre Mannschaft war. Nur zwei Minuten vor der Pause schafften die Gastgeberinnen erneut den Ausgleich zum 31 : 31, doch dann nutzte Karlsruhe minimale Unsicherheiten und führte zur Halbzeit mit 32:38.

Auch das dritte Viertel bleib umkämpft. Noch zweimal kam Heidenheim bis auf zwei Punkte heran, blieb von der starken Zonenpresse ihrer Gäste unbeeindruckt. Beim 40:44 warteten die zahlreichen Zuschauer auf den erneuten Ausgleich, doch diesmal behielt Karlsruhe die Nase vorn. Mit 42:50 ging es in den letzten Spielabschnitt.

Die Heidenheimerinnen mussten ihrer kleinen Wechselbank nun Tribut zollen. Vor allem unter dem Korb setzte sich Karlsruhe in den letzten zehn Minuten überzeugend durch, die Achillesferse des HSB zeigte sich in diesem Durchgang recht deutlich.

Trotz der zunächst vorherrschenden Enttäuschung konnte Trainer Mike Nahar dieser Partie viel Positives abgewinnen. Die unermüdliche Defense-Arbeit zeigt Früchte, auch die Trefferquote ist gestiegen. HSB: Barth (12), Cedrone (1), Frey (5/1 Dreier), Hackl (7/1), Meyer-Pannwitt (1), Pröll (4), Tjan (12), Weitzer (9/1)