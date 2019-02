Handball HSB beim TSV Bartenbach: Unter Wert geschlagen

Bartenbach / pm

Heidenheim unterliegt beim TSV Bartenbach mit 23:28. Dabei fiel Benny Hug mit einem Bänderriss aus.

Die Verletztenliste bei den Bezirksliga-Handballern des HSB wird länger. Neben Florian Biebl, Kosta Mpouras und Marcel Hug musste auch Benny Hug (Bänderriss) kurzfristig passen.

Bis zum 3:3 war die Partie in Bartenbach ausgeglichen, im Anschluss setzten sich die Heidenheimer aber etwas ab. Vor allem der schnelle Tobias Stegmeier und der starke Kreisläufer Marvin Valeczky bereiteten den Gastgebern große Probleme. Nach der zwischenzeitlichen 7:4-Führung agierte die Bartenbacher 6:0-Abwehr aber weniger offensiv. Der HSB wiederum hatte damit Probleme und versuchte weiterhin viel zu oft über den Kreis zum Erfolg zu kommen.

Die Ballverluste häuften sich und die Hausherren kamen zu einfachen Treffern im Tempogegenstoß. Der Vorsprung des HSB schmolz langsam und nur der guten HSB-Defensive und Torhüter Bosch war es zu verdanken, dass der Vorsprung bis zum 11:10 gehalten werden konnte. Doch in den letzten fünf Minuten vor der Halbzeit wendete sich das Blatt. Drei Pfosten- und Lattentreffer der Gäste in Folge genügten den Hausherren, um mit 13:11 in Front zu gehen. Nach einem verworfenen Siebenmeter des HSB erzielte Bartenbach den 14:11-Halbzeitstand.

Auch nach dem Seitenwechsel trafen die HSB-Angreifer mehrmals Pfosten und Latte. Die Hausherren nutzten dies aus und bauten den Vorsprung auf 21:16 aus. Zehn Minuten vor Schluss erzielte Tobias Uhl das 20:23. Näher kamen die Gäste aber nicht mehr heran. Nach dem 23:26 spielten die TSVler in der Folge clever und nutzten die großen Räume, um noch zwei Treffer nachzulegen.

Beim HSB zeigten neben dem überragenden Tobias Stegmeier auch Marvin Valeczky und der junge Leon Gaschler eine gute Leistung, doch dies reichte nicht, um die mangelnde Torgefahr aus dem Rückraum zu kompensieren. HSB: Bosch, Pinna, Sabouni (1/1), Valeczky (2), Baur (2/1), Rendle (3), Stegmeier (7), Hüper, Uhl (3), Kascha, Gaschler (3), Krieg (2), Kenntner