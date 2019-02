Basketball HSB-Basketballerinnen: Nur einmal in Führung

HSB-Basketballerinnen: Nur einmal in Führung

Heidenheim / pm

Die Damen des HSB unterlagen auch bei Keltern II mit 44:67.

Die Regionalliga-Saison kostet die HSB-Basketballerinnen viel Kraft. Bei den Rutronik Stars Keltern II gingen die Heidenheimerinnen aber sogar in Führung durch einen Dreier von Tjan. Doch dann setzten sich die Gastgeber nach zehn Minuten mit 24:7 ab. Im zweiten Durchgang zeigten sich die Rutronik Stars dominierend. Der Vorsprung wuchs ständig, doch der HSB hielt besser dagegen. Trotzdem war das Halbzeitergebnis mit 42:18 eindeutig.

Nach der Pause machten die Heidenheimerinnen Druck. Vor allem Meyer-Pannwitt zeigte Durchsetzungsvermögen, zudem sorgten Weitzer und Tjan für Punkte. Mit einem 55:30-Zwischenstand begann das Schlussviertel. Die Teams standen sich jetzt in nichts nach. Pröll und Ringwald zeigten eine starke Defense und trieben den HSB an. Das letzte Viertel wurde mit vier Punkten gewonnen, am Ende stand eine 44:67-Niederlage.

Trainer Mike Nahar war dennoch zufrieden: „Die Damen haben bis zum Schluss gekämpft.“ Die Spielpause bis zum 23. März wird beim HSB zum Regenerieren genutzt. ph HSB: Cedrone, Hackl, Meyer-Pannwitt, Pröll, Ringwald, Tjan, Weitzer