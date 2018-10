Heidenheim HSB-Basketball: Feuerprobe nach dem Superjahr

Heidenheim / Nico Österreicher

Beide Aktiventeams des HSB müssen sich in der neuen Saison jeweils eine Liga höher bewähren. Während die Damen bereits zwei Spiele absolviert haben, geht's für die Herren erst jetzt los.

Die Heidenheimer Basketballer hatten in der vergangenen Saison viele Gründe, um zu feiern. In der Jugend stand die U-16-Jungen-Mannschaft im „Final Four“ und die U 18 schaffte den Aufstieg. Die Damen belegten nach ihrem Aufstieg in die Oberliga den Aufstiegs-Relegationsplatz. Da Böblingen nicht antrat, feierten die Heidenheimerinnen den Durchmarsch in die Regionalliga.

Der zweite Aufstieg innerhalb von nur zwölf Monaten wurde innerhalb der Abteilung diskutiert. Zwar war das ein großer Erfolg, andererseits musste man sicherstellen, dass die Mannschaft konkurrenzfähig ist. Der Kader musste verstärkt und verbreitert werden.

Nach einer längeren Überlegungsphase stand jedoch fest, dass man es trotz der Bedenken probieren möchte. Abteilungsleiterin Petra Hackl äußerte sich in Hinsicht auf die aktuelle Saison: ,,Es wird knackig.“ Der Trainerstab möchte auf Jugendspielerinnen aus den eigenen Reihen, wie zum Beispiel Viktoria Tjan und Chiara Cedrone, deutlich mehr mit einbeziehen. Zudem wurde mit Tugce Karatas ein weiteres Talent für den Spielaufbau aus Günzburg geholt. Das Center-Problem ist jedoch noch nicht gelöst. Die Mannschaft verfügt aktuell über keine Spielerin, die über 1,80 m groß ist. Dafür baut das Team mehr auf die Aufbau- und Flügelspielerinnen. Der Saisonstart verlief allerdings mit zwei Niederlagen durchwachsen (siehe Infokasten).

Die Herrenmannschaft (Herren 1) des HSB stieg in der vergangenen Spielzeit unter der Leitung von Jürgen Maaßmann in die Landesliga auf. Das Team sei im Laufe der Saison sehr gut zusammengewachsen, so der Trainer. Es habe eine sehr gute Mischung zwischen erfahreneren und jungen wilden Spielern gegeben.

,,Es wird eine Umstellung, da es in dieser Liga keine schlechte Mannschaften gibt. Man muss nun jedes Team mehr als nur respektieren“, sagt Maaßmann im Hinblick auf die Landesliga-Spielzeit, die für die Heidenheimer erst am Sonntag, 7. Oktober, mit einem Auswärtsspiel in Rottweil, beginnt (18 Uhr).

Neu dabei sind Andreas Ikkes aus Bopfingen und Felix Grimminger aus Wasserburg. Aus den eigenen Reihen werden Tin Filipovic und Adbirahman Mahamed Faarah in der kommenden Spielzeit eine größere Rolle spielen. Laut Maaßmann sei das Ziel der Klassenerhalt.