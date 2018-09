Heidenheim Highlanders stehen mit dem Rücken zur Wand

Heidenheim / Von Simon Wannenwetsch

Die Footballer der Ostalb Highlanders sind trotz der 6:19-Hinspielniederlage zuversichtlich, am Samstag gegen Reutlingen den Spieß in der Relegation noch umzudrehen.

Eine Woche nach der 6:19-Hinspielniederlage in Reutlingen empfangen die Ostalb Highlanders am Samstag die Eagles zum entscheidenden Rückspiel am Schnaitheimer Fischerweg (Spielbeginn ist um 16 Uhr). Der Rückstand von 13 Punkten stellt zwar eine große Hypothek dar, dennoch sieht das Team um Bernd Fuss noch jede Menge Chancen, das Spiel zu drehen und damit den Oberliga-Klassenerhalt zu sichern.

Oft selbst geschlagen

Im Hinspiel habe sich das Team laut Fuss oft selbst geschlagen und auf beiden Seiten des Balls zu viele Fehler produziert. Der Headcoach der TSG-Footballer sieht es als entscheidend an, die Reutlinger insbesondere bei deren dritten Versuchen zu stoppen.

Diese waren Fuss zufolge im Hinspiel oft die entscheidenden Spielzüge: Während man die Reutlinger Offensive um deren starken Quarterback in Versuch eins und zwei oft stoppen konnte, fanden die Achalmstädter im dritten Versuch immer wieder die richtigen Lücken, um sich neue First Downs zu erarbeiten. Die Highlanders dagegen ließen offensiv zu viele Bälle fallen. Zudem verpasste die Defensive ein ums andere Mal wichtige Tackles.

An Fehlern gearbeitet

An diesen Fehlern wurde in der vergangenen Trainingswoche nun intensiv gearbeitet, um die nötigen Anpassungen zu treffen. Zudem hat man sich den ein oder anderen Spielzug speziell für das Rückspiel aufgehoben. Bernd Fuss weiß natürlich, dass die Aufgabe definitiv nicht leicht wird, die Reutlinger haben gezeigt, warum sie Vizemeister in der Landesliga wurden.

Fuss rechnet deshalb mit einem Spiel, dass sich erst in den letzten Minuten entscheiden wird und in dem jeder kleine Fehler entscheidend sein kann. Hoffnung macht natürlich die Rückkehr einiger Leistungsträger, die vor allem die Personalnot in der im Hinspiel anfälligen Passverteidigung und der Offense Line mindern würde.

Über 500 Fans erwartet

Zudem setzen die Schnaitheimer man auf den Heimvorteil und die gewohnten Abläufe in der Spielvorbereitung. Über 500 Zuschauer werden erwartet. Im Rahmenprogramm gibt's die Cheerleaders und ein Halbzeitgewinnspiel.