American Football Highlanders brauchen ein Erfolgserlebnis

Schnaitheim / tj

Die Schnaitheimer gastieren morgen in Schwenningen beim Tabellennachbarn Neckar Hammers.

Nach der Niederlage gegen Tübingen stecken die TSGler im Tabellenkeller, morgen (16 Uhr) treffen sie in Villingen-Schwenningen auf die Neckar Hammers. Beide Teams haben erst einen Sieg auf dem Konto, beide gewannen gegen Schlusslicht Backnang. Da voraussichtlich der Letzte der Oberliga absteigt und der Vorletzte Relegationsspiele bestreitet, hat es der Hinrundenabschluss also in sich.

„Das ist noch kein vorentscheidendes, aber ein richtungsweisenden Spiel“, sagt Headcoach Bernd Fuss. Ausgerechnet in dieser Partie muss er wieder auf einige Spieler verzichten, „aber das trifft andere Mannschaften auch.“ Eine Siegeschance im Schwarzwald sieht Fuss, wenn es gelingt, Lauf- und Passspiel gleichermaßen zu etablieren. Er weiß aber, dass die Niederlagen Spuren hinterließen und hofft auf ein Erfolgserlebnis: „50 Prozent sind Psychologie. Die Jungs müssen wieder Spaß an ihrem Sport haben.“