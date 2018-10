Kunstradfahren Herbrechtinger auf Platz sechs bei deutscher Meisterschaft

Neresheim / Edgar Deibert

Torben Staudenmaier vom RKV Herbrechtingen hat bei der deutschen Meisterschaft der Kunstradfahrer im Einer eine persönliche Bestleistung aufgestellt.

In diesem Jahr wurden die deutschen Meisterschaften der Kunstradfahrer vom RSV Ebnat ausgerichtet. In der Neresheimer Härtsfeld-Sportarena traten in der Klasse Einer 14 Athleten an, auch Torben Staudenmaier hatte sich für die DM, auf Platz acht gesetzt,qualifiziert. Der 21-Jährige verbesserte allerdings seine persönliche Bestleistung und belegte mit 164,20 Punkten den sechsten Rang.

Es siegte der amtierende Weltmeister Lukas Kohl (Concordia Kirchehrenbach, 206,85 Punkte) vor dem Vize-Weltmeister Moritz Herbst (RSV Wendlingen, 196,19 Punkte).

Im Vorfeld hat die HZ Kunstradfahrer Torben Staudenmaier näher vorgstellt.