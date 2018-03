Herbrechtingen/Bolheim Herbrechtingen/Bolheim besiegt RW Laupheim

Herbrechtingen/Bolheim / Jochen Gerstlauer

Herbrechtingen/Bolheim besiegt RW Laupheim trotz zwischenzeitlich klarem Rückstand mit 26:24 und verschafft sich weiter Luft im Abstiegskampf.

Zu Hause läuft es einfach für die Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim – das 26:24 über Rot-Weiss Laupheim am Samstag war der fünfte Heimsieg in Folge. Dabei lag das Team von Trainer Sandro Jooß schon mit sechs Toren zurück, schaffte es aber, dank einer Umstellung in der Deckung, das Spiel mit Kampf und Leidenschaft noch zu drehen.

Turbulente Zeiten sind dies weiterhin bei der SHB. Im Hintergrund wird mit Hochdruck am Umbruch des Männerteams gefeilt und im Spielbetrieb kämpfen die Blau-Weißen um den Verbleib in der Württembergliga. Der Sieg über Laupheim war nun aber ein ganz großer Schritt.

Trainer Sandro Jooß musste zwar weiter auf die Langzeitverletzten Wurelly und Abele verzichten, dafür hatte er alle anderen Spieler an Bord. Der Gegner von der Rottum musste dagegen ein paar Stammspieler ersetzen, begann trotzdem hoch motiviert.

Zähe Anfangsphase

Gut gestaffelt in der Abwehr und vorne geduldig spielend, bestimmten die Rot-Weißen die Anfangsphase. Der Rumäne Zvanciuc setzte mit einem Stemmwurf gleich ein Ausrufezeichen, Tim Albrecht glich per Strafwurf aus und Spielmacher Hamza Bayik traf zum 2:1 nach den ersten zähen fünf Minuten.

Jooß überraschte im Angriff mit Spielführer Kling auf Rückraum links und Youngster Hauser auf dem linken Flügel. Klotzbücher wurde zunächst offensiv auf den Bosnier Durakovic angesetzt. Der ehemalige Erstligaspieler seines Landes war bei ihm über das ganze Spiel gesehen „in guten Händen“.

Doch gab dies natürlich Platz für die anderen Laupheimer. Sehr schwer tat sich der Angriff der Herbrechtinger, einige technische Fehler und Fehlwürfe ermöglichten dem Gegner einen 5:0-Lauf zum 2:6 nach knapp zwölf Minuten.

Jooß reagierte mittels Auszeit, zunächst wurde es auch besser. Stängle parierte einen Gegenstoß und Bayiks Einzelleistung unterbrach die gute Phase des Gegners. Die Abwehr agierte nun bissiger und Stängle im Tor steigerte sich ebenfalls. Albrecht, Schütz vom Kreis und Rechtsaußen Klotzbücher mit einem feinen Heber brachten den 6:7-Anschluss.

Nun legte der Gästetrainer die Grüne Karte und auch diese Auszeit zeigte Wirkung. Der Spielfluss der SHB stockte danach, Laupheim fing sich wieder. Viel zu einfach kamen die Gäste in der Folge in die Nahwurfzone. Gerade Zvanciuc und Nief durften schalten und walten wie sie wollten. Die Folge war ein 9:14-Rückstand der Gastgeber vier Minuten vor der Pause.

Orsolic mittlerweile im Kasten der SHB hielt gleich einen Gegenstoß und weckte seine Vorderleute wieder etwas auf. Mit 10:15 ging es aber nach einer schwachen Vorstellung der Blau-Weißen in die Kabinen.

Deutliche Worte in der Pause

Trainer Jooß fand in der Pause deutliche Worte, musste aber zunächst mit ansehen, wie Laupheim weiter wegzog. Beim 11:16 und der optischen Überlegenheit der Gäste musste mit dem Schlimmsten gerechnet werden.

Zunächst half eine Überzahl, zumindest wieder ins Spiel zu kommen. Kling setzte Kreisläufer Schütz toll ein und Klotzbücher erzielte das 13:16 – auf den gut gefüllten Rängen in der Bibrishalle keimte Hoffnung auf.

Leipheim konterte nochmals zum 13:18, aber dann ging der Schachzug des Herbrechtinger Trainers, auf eine offensive Deckung umzustellen, mehr und mehr auf. Eine weitere Überzahl wurde zum 15:18 genutzt, dann setzten die vorgezogen agierenden SHB-Spielern Bayik und Klotzbücher den Gästen mächtig zu.

Die letzten zehn Minuten der Begegnung sollten es in sich haben. Orsolic steigerte sich zusehends und Bayiks Kracher aus dem Rückraum zum 21:23 knapp acht Minuten vor dem Ende läutete eine fulminante Schlussphase ein. Der ansonsten glücklose Bauer kam mit Dampf zum Erfolg und einen weiteren Ballgewinn in der Abwehr verwertete Schütz unter dem Jubel der Fans zum 23:23 in der 54. Minute.

Da wackelt die Bibrishalle

Wieder unterbrach Laupheim mittels Auszeit und nützte dann eine Überzahl zur letzten Führung. Die Hausherren wollten nun über die Kondition die Entscheidung erzwingen. Spielmacher Rugaci traf mit feiner Einzelleistung zum erneuten Ausgleich und als Schütz Youngster Hauser auf die Reise schickte und der die Führung erzielte, wackelte die Bibrishalle unter dem Jubel der Zuschauer.

Eine Überzahl nutzte der toll spielende Bayik zwei Minuten vor dem Ende zum 26:24 und Albrechts Gewaltwurf von außen zum 27:24 bedeutete die endgültige Entscheidung, der letzte Treffer der Gäste hatte keine Bedeutung mehr.

Trainer Jooß lobte ausdrücklich die Kämpfermentalität seiner Mannschaft. „Uns darf man nicht abschreiben. Wir geben erst auf, wenn 60 Minuten gespielt sind.“