Der SV Bolheim empfängt am Samstag Schömberg und Urach. Vor allem von den Schömbergern ist viel zu erwarten.

Die Turner des SV Bolheim richten am Samstag einen Doppel-Heimkampf aus. Um 17 Uhr (Einturnen um 16 Uhr) hat das Verbandsligateam mit der TG Schömberg einen alten Bekannten in der Buchfeldhalle zu Gast, mit dem sich der SV Bolheim schon das eine oder andere spannende Duell in der Vergangenheit geliefert hat.

Als Turnerhochburg aus dem Schwarzwald im ganzen Land bekannt, treten die Gäste sicherlich mit einem schlagkräftigen Team an und werden den Gastgebern alles abverlangen.

Die Bolheimer Bezirksligaturner haben indessen den TSV Urach zu Gast. Auch dieses Team ist für den SVB kein Unbekannter. Der Trainer und ein paar ältere Turner sind den Bolheimern aus früheren Wettkämpfen alles andere als fremd.