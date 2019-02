Wasserball Heidenheimer Wasserballer verlieren überraschend

Wasserball / pm

Nach zwei Siegen in der heimischen Aquarena unterlagen die Verbandsliga-Wasserballer des SV 04 Heidenheim gegen den VfL Kirchheim überraschend mit 7:9.

Nach zwei Siegen in der heimischen Aquarena unterlagen die Verbandsliga-Wasserballer des SV 04 Heidenheim gegen den VfL Kirchheim überraschend mit 7:9. Dabei brachten Schenk und Ochs die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Im Anschluss vergaben die Heidenheimer ihre Torchancen aber leichtfertig und Kirchheim glich noch im ersten Viertel aus. Vor der Pause gingen die Gäste ihrerseits mit 3:2 in Front.

Im dritten Viertel erzielten die Kirchheimer fünf Tore in Folge. Die Heidenheimer konnten aus ihren vielen Chancen nur wenig Kapital schlagen, nur Veh (2) und Schenk konnten den Abstand verkürzen. Nach zwei weiteren Treffern von Ochs stellten die Heidenheimer den 7:8-Anschluss her.

Die Chancen zum Ausgleich waren mehrmals vorhanden und ein Unentschieden durchaus noch realisierbar. 26 Sekunden vor Schluss fiel aber der entscheidende Treffer zum 7:9-Endstand.

Bereits am Donnerstag empfangen die Heidenheimer den aktuellen Tabellenführer PSV Stuttgart (20.30 Uhr, Aquarena).SV04: Schaller (TW), Jung, Ochs (3), Hoyer, Riedel, Kiesel, Schenk (2), Zahn, Gröner, Prüssing, Niederberger, Heck, Veh (2)