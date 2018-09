Heideneim Andreas Jung wagt den Ironman auf Hawaii

Heideneim / pm

Der gebürtige Heidenheimer Andreas Jung geht am 13. Oktober in Hawaii auf Big Island bei seiner zweiten Weltmeisterschaft (Altersklasse M 30 bis 34) an den Start.

Zur Zeit befindet sich Andreas Jung in den letzten Trainingswochen vor dem Wettkampf. Im Interview erzählt er über seinen sportlichen Werdegang hin zum Triathlonsport und wie er das Rennen auf der Pazifikinsel angehen möchte.

Herr Jung, seit wann betreiben Sie Triathlon und wie kamen Sie zu der Sportart?

Andreas Jung: Das war im wahrsten Sinne eine Schnapsidee. In meiner Jugend war ich Leistungsschwimmer in der SSG Heidenheim wodurch mir die „Angst“ vorm Schwimmen genommen wurde. Mit dem Triathlonsport habe ich erst recht spät im Jahr 2012 während des Studiums im Alter von 25 Jahren angefangen.

Und wie kam's dann zur Entscheidung, auf Triathlon umzusatteln?

Ich erinnere mich noch genau wie ein Freund mir während der Vorlesung vom lokalen „Heinerman“-Triathlon in Darmstadt (einer olympischen Distanz mit 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen) erzählt hat und versuchte mich zu überzeugen, gemeinsam daran teilzunehmen. Erst später während eines Umtrunks haben wir uns angemeldet. Das abwechslungsreiche Training und der Wettkampf haben meine Leidenschaft für den Sport geweckt. Meiner Ansicht nach ergänzen sich die drei Sportarten ideal.

Die olympische Distanz hört sich noch verhältnismäßig vernünftig an. Wann haben Sie Ihre Leidenschaft für die Langdistanz entdeckt?

Längere Distanzen, geschweige denn Marathon oder gar ein Ironman, war zu der Zeit nie eine Option. Nach dem Heinerman 2012 kam erst einmal direkt die Anmeldung für das Rennen 2013 mit weiteren Freunden, die dafür begeistert werden konnten. Und da Frankfurt als Austragungsort der Ironman-Europameisterschaften nicht weit entfernt ist, haben wir das Rennen live an der Strecke gemeinsam verfolgt.

Mit welcher Folge?

An diesem Tag hat sich schließlich meine Vorstellung der Langdistanz um 180 Grad gedreht. Für mich stand fest: Dieser Herausforderung möchte ich mich auch stellen. Anschließend ging alles sehr schnell mit dem ersten Halbmarathon beim Heidenheimer Stadtlauf und dem ersten Solo-Marathon beim Einstein-Marathon in Ulm 2014. Ein Jahr drauf war ich dann selbst in Frankfurt beim Ironman zum ersten mal mit am Start.

Diese Fragen haben Sie sicher schon öfter beantworten müssen: Warum tut man sich so etwas freiwillig an?

Zugegeben trifft man auf solchen Veranstaltungen einen ganz besonderen Schlag von Mensch. Viel Herz, Disziplin und ein gewisse Portion Verrücktsein gehört sicherlich zu den Hauptvoraussetzungen. Das Gefühl, was man empfindet, wenn man realisiert was man zu leisten im Stande ist, lässt sich nur schwer mit Worten beschreiben. Der Leitsatz von Ironman – „anything is possible“ - bringt für mich den Sport in seinem vollen Ausmaß auf den Punkt. Es ist eine Lebenseinstellung, das Unmögliche möglich zu machen und sich selbst vor Augen zu führen, dass Grenzen dazu da sind, um sie zu verschieben. Genau das ist es was mich am Leistungssport und ganz besonders am Triathlonsport fasziniert. Ein Projekt mit Herz und Hand zu verfolgen und alles in die Waagschale zu werfen, packt in diesen Tag X so viele Emotionen wie es kaum ein anderer Tag vermag.

Sie haben sich im Juni beim Ironman Nizza für die WM qualifiziert. Warum haben Sie sich für das Rennen in Nizza entschieden?

Nizza zählt als zweitältester Kurs unter den Ironman-Veranstaltungen weltweit zu einem der Klassiker. Der Wettkmapf ist berüchtigt für seine sehr anspruchsvolle Radstrecke mit über 2000 Höhenmetern und dem Marathon an der berühmten Promenade des Anglais. Auch war ich vorher noch nie in der Region und wollte etwas von dem Flair der Côte d'Azur erleben. Auch fällt es bei einer solchen Rennlocation auch leichter die Familie und Freunde für die Unterstützung zu überzeugen.

Nun zur anstehenden WM auf Hawaii: Was haben Sie sich vorgenommen?

Es ist mein zweiter Start auf der Insel und ich kenne die Strecke noch gut aus 2016. Daher weiß ich, was mich erwartet und ich kann mich mental besser einstellen. Damals stand für mich das Ankommen an erster Stelle. Die Zeit oder Platzierung war Nebensache. Dieses Jahr bin ich bereit in der ein oder anderen Situation etwas mehr Risiko zu gehen und ich werde sicherlich öfter auf die Uhr schauen.

Wie lief die Vorbereitung bislang?

Sie lief aufgrund einer Grippeerkrankung nicht planmäßig – dennoch bin ich guter Dinge. Auf das Rennen und alles drumherum freue ich mich enorm. Es ist doch etwas besonderes wenn man sich auf die Reise nach Hawaii begibt.

Wie sehen die letzten Tage vor dem Rennen aus?

Acht Tage vor dem Rennen werde ich anreisen und beim Ho $?? ala Trainingsschwimmen teilnehmen. Das ist ein Schwimmwettkampf auf den 3,86 Kilometern der offiziellen Ironman-Rennstrecke. Das wird mir ein Gefühl für das Schwimmen im Meer geben und auch ein kleiner Formtest sein. In den darauf folgenden Tagen werde ich kritische Teile der Rad- und Laufstrecke anschauen, um mir den letzten Feinschliff zu holen. Neben der direkten Rennvorbereitung möchte ich die Stimmung auf der Insel und den Aloha-Spirit aufsaugen. Und der Gedanke an den frühen Morgen des 13. Oktober im Pazifik an der Startlinie auf den Startschuss zu warten, bereitet mir jetzt schon Gänsehaut. Jede Sekunde des Rennens werde ich genießen.