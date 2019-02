Schwimmen Heidenheimer Schwimmer holen dreimal den 1. Platz

Heidenheim/Stuttgart / pm

Die Sportler des SV 04 Heidenheim waren beim Schwimmfest in Stuttgart erfolgreich.

Beim dritten internationalen Schwimmfest im Stuttgarter Inselbad, bei dem insgesamt knapp 800 Schwimmer am Start waren, schafften es vier Schwimmer des SV 04 Heidenheim ganz oben aufs Podest. Drei Schwimmer, Laurin Oberlader, Lukas Wenzel und Carlotta Kondring, kehrten mit erreichten Qualifikationszeiten für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften Ende Mai in Berlin zurück nach Heidenheim.

Obwohl er mit einem älteren Jahrgang gewertet wurde, gewann Alexander Schröder in der Jugend D über 50 Meter Brust in 43,29 Sekunden. Lukas Wenzel wurde Erster im jüngsten Jahrgang der offenen Wertung über 50 Meter Brust in 31,56 Sekunden. Platz zwei belegte er über 100 Meter Brust in 1:11 Minuten. Laurin Oberlader siegte in der A-Jugend über 50 Meter Freistil in 25,75 Sekunden. Jeweils Platz vier belegte er über 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil, Platz neun über 100 Meter Schmetterling. Carlotta Kondring siegte in der Jugend B über 50 Meter Brust in 35,57 Sekunden und belegte Platz vier über 100 Meter Brust.

Max Kiesel wurde in der A-Jugend jeweils Dritter drei über 50 und 100 Meter Brust. Nathalie Lehmann schwamm in der Jugend D auf Platz drei über 50 Meter Rücken und Platz vier über 50 Meter Freistil. Jaqueline Wiedemann schwamm in der Jugend A auf Platz drei über 400 Meter Freistil.