Mannheim, Saarlouis, Brünn – die Heideköpfe müssen in den nächsten Tagen viele Kilometer und anspruchsvolle Aufgaben bewältigen.

Irgendwie ist in diesem Jahr alles anders. Gefühlt hat die Baseballsaison gerade erst so richtig begonnen und doch haben die Heideköpfe am Sonntag bereits ihr letztes Heimspiel der „Regular Season“ bestritten. Der fast schon irrwitzige Spielplan jagt die HSBler jetzt weiter durch die Lande: Heute und morgen spielen sie in Mannheim, am Samstag in Saarlouis und ab Mittwoch kommender Woche dann beim C.E.B.-Europacup im tschechischen Brünn – insgesamt sind das schon wieder neun Spiele in zwölf Tagen.

Ebenfalls anders ist 2019 die Bilanz der Heideköpfe. Beendete das Team die Punkterunde in den vergangenen Jahren meist mit drei bis sechs Niederlagen, so sind es heuer schon acht – und es könnten angesichts des schweren Programms noch einige dazu kommen.

Mannheim ist gereizt

Heute Abend um 19 Uhr und am morgigen Feiertag (Christi Himmelfahrt) ab 13 Uhr müssen die Heidenheimer (14:8 Siege) bei den Mannheim Tornados (13:6) antreten. Die Kurpfälzer haben in dieser Saison wieder mächtig eingekauft, unter anderem Mitch Nilsson, Sascha Lutz und Julius Spann aus Heidenheim abgeworben. Als zu den zahlreichen Stars vor Kurzem mit dem herausragenden Schlagmann Thomas De Wolf (Belgien) und Pitcher Sam Holland (Australien) noch zwei Hochkaräter hinzukamen, schien Mannheim nicht mehr zu stoppen.

Und doch wackelten die Männer aus der Quadratestadt immer wieder, verloren zuletzt sogar beide Spiele beim Tabellensechsten in München-Haar. Dabei waren zuletzt einige Spieler nicht mehr an Bord, ob dies an Verletzungen oder anderen Gründen lag, ist nicht bekannt.

Klaus Eckle rechnet trotzdem nicht mit einem geschwächten Gegner. Vielmehr dürften die Wirbelwinde gereizt sein und müssen völlig unerwartet ja selbst noch um die Play-offs kämpfen. „Offensiv ist das Team überragend“, weiß der Heideköpfe-Trainer. Selbst bei den Niederlagen in Haar schlugen die Tornados vier Bälle über den Zaun, insgesamt führen sie die Statistik bei den Homeruns mit großem Vorsprung an. Gerade im heimischen Roberto-Clemente-Field, das an manchen Stellen etwas klein geraten ist, sind die Mannheimer brandgefährlich.

Schwächen zeigen sie dagegen immer mal wieder in der Feldverteidigung und zuletzt auch im Pitching. Dies wollen die Heidenheimer ausnützen. „Ein Sieg in Mannheim und zwei in Saarlouis – dann sollte es für die Play-offs reichen“, so die Rechnung von Eckle.

Viele Stunden auf der Straße

Nach der Rückkehr donnerstagnachts folgt am Samstag in aller Frühe die nächste Fahrt. Dann geht es noch weiter nach Westen, an die französische Grenze. Bei Schlusslicht Saarlouis sind zwei Siege eigentlich Pflicht. Unter den gegebenen Umständen wird aber das nicht ganz einfach. Und am Dienstag geht es dann in die andere Richtung, rund 630 Kilometer bis nach Brünn in Tschechien.

Nach dem Europacup ist dann endlich Schluss mit den Spielen unter der Woche. Zum Abschluss der Punkterunde treten die HSBler noch beim derzeitigen Tabellenführer Mainz an. Allerdings sollte man dann nicht in der Situation sein, dass noch ein Sieg zum Erreichen des Viertelfinals um die deutsche Meisterschaft fehlt. „Zumal nach so einer harten Europacup-Woche oft etwas Müdigkeit dazu kommt“, warnt Eckle.

Besonders hoch werden die Belastungen in den kommenden Tagen natürlich wieder für die Werfer. Deshalb ist Eckle froh, dass mit Luke Sommer und Ricky Torres wieder zwei frische Arme hinzu kommen. Beides sind ehemalige Spieler der Heideköpfe, mit denen der Verein immer noch in gutem Kontakt steht. Dagegen fallen Shawn Larry und Andrew Campbell weiter aus, so dass es in der Schlagreihe nicht viele Alternativen gibt.