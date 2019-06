Für die Voith Heideköpfe beginnt am Mittwoch das Turnier um den C.E.B.-Cup im tschechischen Brünn.

Als „Voith Heidenheim Heideköpfe“ starten die Baseballer des HSB am Mittwoch um 15 Uhr mit dem Spiel gegen Varadzin (Kroatien) ins C.E.B.-Cup-Turnier im tschechischen Brünn.

Der C.E.B-Cup ist so etwas wie die Europaliga der Baseballer, der Sieger des Turniers ergattert für sein Land einen Startplatz im Champions-Cup 2020.

Der Turniersieg ist auch das Ziel der Heideköpfe, bei denen der langjährige Topsponsor, die Firma Voith, das Sponsorat auch für dieses Turnier ausgeweitet und sich die Namensrechte des dreimaligen Deutschen Baseballmeisters für die Europapokalsaison 2019 gesichert hat. Das Team wird daher international weiterhin als Voith Heidenheim Heideköpfe auflaufen.

Dank der Unterstützung können die Heideköpfe die immensen Kosten des Europapokals stemmen und zudem ein auf europäischer Ebene konkurrenzfähiges Team auf die Beine stellen. Unter anderem verstärken Luke Sommer, Ricky Torres und Peter Sykaras den ohnehin schon starken Pitching-Kader des Baseball-Erstligisten.

In der Vorrundengruppe A treffen die Heidenheimer auf den kroatischen Meister Varazdin, den weißrussischen Meister Minsk und den Schweizer Meister Zürich. Die beiden bestplatzierten Teams erreichen das Halbfinale. In Gruppe B spielen: Gastgeber und Turnierfavorit Draci Brno, der französische Vertreter Montigny Cougars, der spanische Meister Astros Valencia und der ukrainische Meister BioTexCom KNTU Kropivnytsky.

Der Spielplan

Mittwoch, 15 Uhr: (in Brno): Voith Heidenheim Heideköpfe –. Vindija Varazdin

Donnerstag, 13 Uhr (in Hrosi): Minsk Stars – Voith Heidenheim Heideköpfe

Freitag, 10:30 Uhr: Voith Heidenheim Heideköpfe – Zürich Challengers

Platzierungsspiele und Halbfinals am Samstag ab 10:30, Spiel um Platz 3 und Finale am Sonntag ab 13 Uhr.