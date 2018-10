Bonn Heideköpfe legten nach Eingreifen der Schiris Protest ein

Bonn / Thomas Jentscher

Ein „Auflaufen“ auf einen Schiedsrichter durch einen Bonner Spieler könnte aus Sicht der Heidenheim Heideköpfe die Finalserie entschieden haben. Deshalb haben die Heidenheimer Baseballer Protest eingelegt.

Vielleicht war es die entscheidende Szene des Spiel, vielleicht der ganzen Meisterschaft: Am Samstag im siebten Inning in Spiel vier der Finalserie starten die Heidenheimer bei Läufern an der ersten und dritten Base einen Trickspielzug, der Mann von eins rennt los, die Verteidigung versucht den Ball dorthin zu bringen, gleichzeitig startet Sascha Lutz von drei Richtung Homeplate.

Die Rechnung der Heideköpfe ging auf, beide Würfe der Bonner Verteidigung kamen zu spät. Dabei lief allerdings ein Spieler der Capitals auf einen Schiedsrichter auf. Nach längerer Beratung der Umpires entschieden diese auf „Behinderung“, nahmen den Punkt zurück, Lutz musste wieder an die dritte Base.

Laut Regelwerk gibt es eine Behinderung durch Unparteiische aber nur bei geschlagenen Bällen oder wenn er den Catcher beim Wurf hindert. Die Heideköpfe legten am Samstag auch sofort Protest ein, über den wurde aber nicht mehr aktuell verhandelt.

Da die deutsche Baseball-Meisterschaft nunmehr gespielt ist, ist nun auch nicht zu erwarten, dass es nochmals eine Änderung gibt – und dies, obwohl ein klarer Regelverstoß vorliegt.