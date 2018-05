Baseball-Bundesliga Heidenheim Heideköpfe lassen Ulm Falcons in beiden Duellen keine Chance

Heidenheim Heideköpfe lassen Ulm Falcons in beiden Duellen keine Chance

Heidenheim / Klaus Eckle

ie Heidenheim Heideköpfe lassen den Ulm Falcons im Nachbarschaftsduell keine Chance und siegen mit 11:0 und 9:3. Weiter geht's in der Liga am kommenden Donnerstag und am Samstag.

Keine Probleme hatten die Heidenheim Heideköpfe mit dem Aufsteiger aus Ulm. Das erste Spiel am Freitagabend wurde dabei bereits nach sieben Innings beendet, als der amtierende deutsche Meister im heimischen Ballpark einen 11:0-Abbruchsieg gegen die Gäste feierte.

Die ersten beiden Innings konnte Ulm noch ausgeglichen gestalten. Im dritten Spielabschnitt war die Offensive der Hausherren aber nicht mehr zu halten: Sammy Tsopatalo eröffnete das Inning mit einem Double, Hits von Jay Pecci, Gary Owens, Ludwig Glaser und Tristan Hurler brachten sechs Punkte und die frühe Vorentscheidung.

Auch in der Folge punktete die Heideköpfe-Offensive kontinuierlich: nach je einem RBI-Double im vierten Inning durch Jay Pecci und Gary Owens stand es 8:0. Ein weiterer Run zum 9:0 folgte im fünften Inning durch Shaw Larry, nach einem RBI-Single von Philip Schulz.

Für die letzten beiden Runs der Begegnung zum 11:0-Endstand in diesem Derby zeigte sich Mitch Nilsson mit einem 2-Run-Homerun verantwortlich. Das Spiel wurde nach dem siebten Ulmer Halb-Inning aufgrund der 10-Punte-Überlegenheitsregel vorzeitig beendet.

Pitcher Freimuth wird belohnt

Auch weil die Heideköpfe Defensive erneut fehlerfrei blieb. Angeführt von einem glänzend agierenden Clayton Freimuth auf dem Pitchers Mound gelangen den Gästen von der Donau insgesamt nur zwei Hits. Als Lohn sicherte sich Freimuth (5 IP, 2 H, 8 K, 1 BB) auch den Win im Duell der Pitcher. Heidenheims Reliefer Patrick Seyfried zeigte in seinen beiden Durchgängen auf dem Mound ebenfalls eine starke Leistung und ließ keinen Hit zu. Den Loss musste Ulms Starting Pitcher Jose Pimentel (6 IP, 12 H, 11 R, 2 K, 5 BB) einstecken.

Tags darauf ließen die Heidenheimer trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle und dem gleichzeitig stattfindenden Spiel der zweiten Mannschaft in der 2. Bundesliga in Neuenburg einen ungefährdeten 9:3-Sieg folgen.

Mitch Nilsson setzte dabei im Auftakt-Inning mit einem Solo-Homerun gleich ein Ausrufezeichen. Der Australier war mit insgesamt vier Hits, drei RBI und einem Run der erfolgreichste Heidenheimer Akteur in der Offensive. Gary Owens glänzte mit drei Hits und drei RBI, Youngster Simon Liedtke gelangen ebenfalls drei Hits aus drei Schlagversuchen.

Die Heideköpfe punkteten im ersten, dritten und fünften Spielabschnitt, es dauerte aber bis ins sechste Inning, bis sie sich die Gäste mit einer Vier-Punkte-Rallye zum 8:0 entscheidend absetzen konnten. Durch kleinere Nachlässigkeiten im Baserunning verpasste man es hier den Sack vollends zuzumachen und einen erneuten Abbruchsieg herbei zu führen.

Den Falcons gelangen im neunten Inning mit drei Runs die Ergebniskosmetik gegen einen mit seiner Wurfkontrolle kämpfenden Logan Grigsby (2IP, 1H, 2K, 7 BB).

Duncan Izaaks (5 IP, 10 H, 6 R, 1 K, 2 BB) kassierte für den Aufsteiger aus Ulm den Loss, danach folgte Kruno Gojkovic (4 IP, 5 H, 3 R, 1 K, 2 BB) auf dem Mound. Bei Heidenheim startete Rückkehrer Luke Sommer (2 IP, 2 H, 1 K). Den Win erhielt sein Nachfolger RJ Hively (5 IP, 2 H, 8 K, 1 BB). Patrick Seyfried brachte das Spiel zu Ende.