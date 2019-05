Mit einem 15:11-Sieg kehrte der SV 04 von seinem Auswärtsspiel zurück.

Mit nur zehn Mann traten die Verbandsliga-Wasserballer des SV 04 Heidenheim in Gemmingen an. In einem fulminanten ersten Viertel lieferten sich die Teams einen Schlagabtausch bis zum 5:5-Zwischenstand. Heidenheims Oldie Frank Neidhart sorgte mit einem Hattrick dafür, dass die Gäste im Rennen blieben, aber auch Spielertrainer Patrick Hoyer konnte seine Torflaute beenden und traf in wichtigen Szenen.

Im zweiten Viertel nutzte Frank Kiesel eine der vielen Hinausstellungen. Bis zur Halbzeit trafen für die Heidenheimer noch Zahn und Hoyer. Nach der Pause kämpfte die SV-Abwehr bravourös und im Gegenzug trafen Kiesel und der nicht zu haltende Neidhart zum 12:9. Am Ende des dritten Viertels musste allerdings Hoyer nach seiner dritten Hinausstellung das Wasser verlassen.

Nun kamen die Wasserfreunde nochmals heran. Kevin Niederberger mit zwei Treffern und Kiesel sorgten dann jedoch für den viel umjubelten 15:11-Endstand. Erfreulich war auch, dass die Jungspieler Cedric Jung im Tor und Michael Gröner sich hervorragend in die Mannschaft einbringen konnten.

Jung (TW), Neidhart (6), Hoyer (3), Kiesel (3), Zahn (1), Gröner, Prüssing, Riedel, Niederberger (2), Schaller