Heideköpfe verlieren in Haar

Baseball / hz

Die Heidenheimer Baseballer haben am Donnerstag ihre zweite Saisonniederlage kassiert.

In einer spannenden Nachholpartie mussten sich die Heideköpfe bei den Haar Disciples mit 6:7 geschlagen geben.

Dabei gingen die Gäste in Führung und erhöhten im dritten Inning auf 2:0. Im achten Durchgang führten die Heideköpfe sogar mit 6:2.

Doch Haar drehte im letzten Schlagdurchgang die Partie. Am Freitag und am Samstag sind die Heidenheimer in Mainz zu Gast.

Ein ausführlicher Bericht folgt.